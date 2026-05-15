En la CDMX se han popularizado las guarderías y pensiones para mascotas y por ello, se presentó ante el Congreso una iniciativa para regular estos espacios ya que muchos operan en la informalidad y esto representa un riesgo para los animales.

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Buscan regular guarderías y pensiones para mascotas

El diputado Manuel Talayero Pariente presentó una iniciativa para poner en orden al sector que opera entre reglas poco claras, trámites complicados y criterios contradictorios de las autoridades.

Además, señaló que los animales no son objetos y en la capital ya son considerados seres sintientes y forman parte de las familias por ello es fundamental regular la operación de las pensiones y guarderías para que puedan supervisarse correctamente ya que sin reglas claras hay riesgos de malas condiciones, falta de control sanitario y posibles casos de maltrato.

Hay un vacío legal en los servicios de cuidado de mascotas

Con esta iniciativa se busca que las guarderías y pensiones de mascotas sean clasificados como giros de bajo impacto dentro de la Ley de Establecimientos Mercantiles así se evitará la informalidad, se facilita la supervisión, se protege a los animales y se da certeza a quienes ofrecen el servicio y a los dueños de mascotas.

Pensiones y guarderías para mascotas

Estos centros especializados se encargan del cuidado, alojamiento y recreación de perros y gatos cuando sus dueños se tienen que ausentar por algunos días, así evitan el estrés y la soledad de las mascotas.

Entre los servicios que ofrecen se encuentran áreas de juego, alojamiento confortable, monitoreo y reportes por parte de personal capacitado y asistencia extra como servicios de baño, peluquería y atención veterinaria.

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