Como cada año en Oaxaca se lleva a cabo la Guelaguetza, una de las celebraciones culturales más importantes para mostrar al mundo la grandeza histórica, cultural y gastronómica del país, y si no te lo quieres perder, aquí te compartimos todos los detalles.

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¿Qué habrá en la Guelaguetza 2026?

Para esta edición se contemplan más de 140 actividades culturales, gastronómicas, artesanales y deportivas. Las festividades comenzarán con los tradicionales convites partiendo desde la Cruz de Piedra.

Posteriormente se realizarán las candelas culturales. Habrá venta de alebrijes Guelaguetza, la Feria del Tejate y del Tamal, el Festival de los Moles, la Feria Regional de Hongos Silvestres y Productos No Maderables, la Gran Fiesta del Mezcal de Santiago Matatlán, la Feria de la Tlayuda, la Feria Regional de los Coatlanes y la Feria de la Manzana.

Habrá actividades como la Guelaguetza de Personas Mayores “Toz Nakchho”, el Tianguis Gastronómico “Desde mis raíces con sus sabores”, recitales y lecturas de poesía en lenguas originarias, así como conciertos con artistas oaxaqueños hablantes de lenguas indígenas.

Fechas de la Guelaguetza

Se contemplan más de 140 actividades y se prevé la llegada de 149 mil turistas. Dejará una derrame económica superior a 668 millones de pesos y una ocupación hotelera promedio de 83%.

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