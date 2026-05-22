El robo de mascotas ha registrado un aumento en los últimos años y en el Congreso de la CDMX se lanzó una iniciativa para que se pueda acreditar la tutela de los animales mediante el Registro Único de Animales de Compañía (RUAC), fotografías, cartillas veterinarias y publicaciones en redes sociales en caso de que los dueños sean víctimas de este delito.

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RUAC podría servir para denunciar robo de mascotas

El diputado Gerardo Villanueva propuso modificar el artículo 226 Bis del Código Penal local para que el RUAC pueda ser reconocido como medio válido ante el Ministerio Público al momento de denunciar el robo de un perro o gato.

Muchas mascotas llegan a los hogares mediante rescates, adopciones informales o nacimientos dentro de la casa por lo que no siempre hay contratos o documentos que acrediten legalmente la propiedad. Esto deja en desventaja a los dueños que mantienen una relación real de cuidado y tutela.

En caso de contar con el RUAC, los dueños de mascotas podrán demostrar la tutela mediante:

Fotografías

Cartillas veterinarias

Testimonios

Redes sociales

Comprobantes médicos o veterinarios

Robo de animales en CDMX

Según información de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX en 2025 se registraron 97 denuncias por robo de mascotas, pero se estima que haya una cifra negra y que haya más de mil casos de este delito.

¿Cómo registrar a mi mascota en el RUAC?

El RUAC es un trámite gratuito operado por la Agencia de Atención Animal y estos son los pasos para hacer el registro:

Ingresa a la plataforma en el siguiente enlace

Inicia sesión con tu cuenta Llave o crea una con tu CURP y correo electrónico

Registra el formulario con tus datos

Registra a tu mascota (especie, nombre, raza, edad, sexo, estado de salud y vacunas)

Sube fotografías de tu mascota en diferentes ángulos

Descarga el comprobante que contiene una clave única que acredita a tu mascota

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