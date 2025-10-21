¡A sacar los prohibidos en Día de Muertos! Habrá gran baile de catrinas y catrines en la CDMX
Aparta la fecha y lánzate al Zócalo capitalino a mover el esqueleto en un divertido baile para celebrar el Día de Muertos 2025.
¿Te imaginas bailar vestida de catrina? Entonces, prepárate para lucir tu mejor disfraz y mover el esqueleto en el gran baile de catrinas y catrines en la CDMX. Este evento masivo de Día de Muertos 2025 es uno de los imperdibles de la temporada, porque combina tradición, música y es totalmente gratuito.
Si lo tuyo, lo tuyo es el baile y los disfraces de Día de Muertos, anota la fecha para que no te pierdas la oportunidad de divertirte haciendo dos de tus actividades favoritas.
¿Qué habrá en el gran baile de catrinas y catrines en el Zócalo?
En la plancha del Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) se llevará a cabo una mega clase de baile aeróbico titulada “Muero por bailar”, donde los participantes, podrán asistir disfrazados de catrinas y catrines y aprenderán pasos verdaderamente prohibidos de coreógrafos expertos.
Pero, no te preocupes si no eres un experto, pues este evento está diseñado para participantes de todas las edades y sin experiencia en el baile. El objetivo es divertirse, bailar con amigos o con desconocidos disfrazados de catrinas y catrines para honrar la hermosa tradición mexicana que es el Día de Muertos.
Súmate a esta fiesta de catrines y catrinas en el Zócalo de la CDMX, pues será una muy buena oportunidad para capturar fotografías espectaculares, disfrutar del ambiente colorido y formar parte de una celebración que une lo tradicional con lo urbano.
¿Cuándo y dónde se hará el baile de catrinas y catrines en el Zócalo?
Si ya estás desempolvando tu disfraz de catrina y eligiendo el mejor maquillaje y peinado, déjanos contarte los detalles para que apartes la fecha e invites a tu familia y amigos a celebrar el Día de Muertos en el Zócalo.
- Fecha: Jueves 30 de octubre
- Hora: En punto de las 17:00 horas
- Sede: Explanada del Zócalo capitalino
Este horario te permite llegar con calma, disfrutar del atardecer en el Centro Histórico de la ciudad, y sumarte a la experiencia sin prisa.
Recuerda que el evento es totalmente gratuito, abierto a todos y recomendado para acudir con vestuario cómodo, preferiblemente con disfraces de catrinas y catrines. Además, te recomendamos llevar y agua para mantenerte hidratado durante la clase.
No pierdas esta oportunidad de vivir una experiencia única en la capital. Ponte tu mejor disfraz y prepárate para mover el esqueleto en el Zócalo para celebrar el Día de Muertos 2025 como se debe.
