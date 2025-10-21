¡A sacar los prohibidos en Día de Muertos! Habrá gran baile de catrinas y catrines en la CDMX

¿Te imaginas bailar vestida de catrina? Entonces, prepárate para lucir tu mejor disfraz y mover el esqueleto en el gran baile de catrinas y catrines en la CDMX. Este evento masivo de Día de Muertos 2025 es uno de los imperdibles de la temporada, porque combina tradición, música y es totalmente gratuito.

Si lo tuyo, lo tuyo es el baile y los disfraces de Día de Muertos, anota la fecha para que no te pierdas la oportunidad de divertirte haciendo dos de tus actividades favoritas.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

¿Qué habrá en el gran baile de catrinas y catrines en el Zócalo?

En la plancha del Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) se llevará a cabo una mega clase de baile aeróbico titulada “Muero por bailar”, donde los participantes, podrán asistir disfrazados de catrinas y catrines y aprenderán pasos verdaderamente prohibidos de coreógrafos expertos.

Pero, no te preocupes si no eres un experto, pues este evento está diseñado para participantes de todas las edades y sin experiencia en el baile. El objetivo es divertirse, bailar con amigos o con desconocidos disfrazados de catrinas y catrines para honrar la hermosa tradición mexicana que es el Día de Muertos.

Súmate a esta fiesta de catrines y catrinas en el Zócalo de la CDMX, pues será una muy buena oportunidad para capturar fotografías espectaculares, disfrutar del ambiente colorido y formar parte de una celebración que une lo tradicional con lo urbano.

¿Cuándo y dónde se hará el baile de catrinas y catrines en el Zócalo?

Si ya estás desempolvando tu disfraz de catrina y eligiendo el mejor maquillaje y peinado, déjanos contarte los detalles para que apartes la fecha e invites a tu familia y amigos a celebrar el Día de Muertos en el Zócalo.

Fecha: Jueves 30 de octubre

Hora: En punto de las 17:00 horas

Sede: Explanada del Zócalo capitalino

Este horario te permite llegar con calma, disfrutar del atardecer en el Centro Histórico de la ciudad, y sumarte a la experiencia sin prisa.

Recuerda que el evento es totalmente gratuito, abierto a todos y recomendado para acudir con vestuario cómodo, preferiblemente con disfraces de catrinas y catrines. Además, te recomendamos llevar y agua para mantenerte hidratado durante la clase.

No pierdas esta oportunidad de vivir una experiencia única en la capital. Ponte tu mejor disfraz y prepárate para mover el esqueleto en el Zócalo para celebrar el Día de Muertos 2025 como se debe.