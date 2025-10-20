Lánzate a la casa del terror de IT en la CDMX; fechas, ubicación y costo

Una casa que durante el año parece completamente normal se ha transformado en un emblema del terror en el norte de la Ciudad de México (CDMX). Se inspiró en la película de IT y ahora cualquier persona puede visitarla y tomarse algunas increíbles fotos.

La temporada de Halloween y Día de Muertos ya comenzó y visitar esta casa de terror de IT es una buena forma de celebrar estas aterradoras fechas. Se encuentra en Lindavista y tiene un aura fantasmal que se roba las miradas desde varios metros de distancia.

Fecha y ubicación para visitar la casa del terror de IT en CDMX

La famosa “Casa Lindavista” quiere convertirse en un referente de adornos en el norte de la capital del país y su trabajo de IT, inspirado en la historia de Stephen King , ya ha causado furor en redes sociales.

La casa se encuentra en la Calle Quito 864, en la colonia Lindavista, alcaldía Gustavo A. Madero, en la CDMX. Se trata de una propiedad privada en la que los dueños han demostrado su amor por la decoración en un nivel que pocas personas son capaces.

Por si fuera poco, considera que no es una casa de terror convencional. No tiene atracciones en su interior ni está abierta al público, simplemente es una decoración espectacular en la fachada, por lo que no se cobra la entrada y las personas pueden ir a tomarse fotos completamente gratis a cualquier hora.

Detalles de la casa de terror de IT

Esta casa con temática del payaso Pennywise seguirá con los increíbles adornos hasta que termine la temporada, es decir, hasta el 2 de noviembre, ya que después tendrá que reinventarse para Navidad .

Sin embargo, por el momento, el público puede de ir y disfrutar de los adornos que parecen sacados de la película de terror y que son perfectos para los amantes de la historia de IT.

