Ruta y hora de la Primera Carrera de Botargas del Terror en la CDMX
¡No te la pierdas! Se trata de la primera carrera de botargas de la SSC en CDMX, la cual llevará alegría y un toque de terror a los asistentes.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) llevará a cabo la Primera Carrera de Botargas del Terror con el objetivo de entretener a las familias mexicanas en el marco de Día de Muertos y Halloween, dos celebraciones importantes a nivel internacional.
Debido a que esta actividad congregará a varios asistentes, algunas calles se cerrarán para garantizar la seguridad, por lo que los conductores deberán tomar rutas alternas para llegar a sus destinos.
👻🎃 Este fin de semana se llevará a cabo la Primera #CarreraDeBotargas del Terror, por lo que se implementarán cierres viales. Planea tu ruta con anticipación y atiende las indicaciones del personal de #Tránsito. 🚗⚠️🚧— SSC CDMX (@SSC_CDMX) October 21, 2025
🗓️ Sábado 25 de octubre
📍 Cruce de la avenida #Juárez y… pic.twitter.com/Sw6FOjgqLQ
¿Cuándo y a qué hora es la Carrera de Botargas del Terror?
La carrera se realizará el próximo sábado 25 de octubre en punto de las 17:00 horas. Saldrá de Eje Central y Avenida Juárez, llegando a Dr. Mora para posteriormente retornar al punto inicial.
¿Cómo serán las botargas en la CDMX?
Las botargas de la SSC lucirán disfraces alusivos a personajes de Halloween y Día de Muertos y con ellas llevarán alegría y un toque de terror a las y los asistentes, sobre todo a los más pequeños. Durante el evento se contará con la presencia de las nuevas botargas de la Subsecretaría de Control de Tránsito “Anubis” y “Semaforina”, además de los “Polixiotes”. Estos personajes también correrán por la avenida competir por el premio.
¿Quiénes pueden acudir a la Primera Carrera de Botargas?
El evento está dirigido a niñas, niños, padres y madres de familia, quienes podrán asistir disfrazados y ser parte de una celebración. Las y los pequeños podrán disfrutar de dulces y sorpresas.
Además los asistentes podrán tomarse fotografías con las botargas, elegir a su favorito y echarle porras para alentarlo a llegar a la meta. Las tres primeras en llegar recibirán un trofeo.
