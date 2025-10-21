Ruta y hora de la Primera Carrera de Botargas del Terror en la CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) llevará a cabo la Primera Carrera de Botargas del Terror con el objetivo de entretener a las familias mexicanas en el marco de Día de Muertos y Halloween, dos celebraciones importantes a nivel internacional.

Debido a que esta actividad congregará a varios asistentes, algunas calles se cerrarán para garantizar la seguridad, por lo que los conductores deberán tomar rutas alternas para llegar a sus destinos.

¿Cuándo y a qué hora es la Carrera de Botargas del Terror?

La carrera se realizará el próximo sábado 25 de octubre en punto de las 17:00 horas. Saldrá de Eje Central y Avenida Juárez, llegando a Dr. Mora para posteriormente retornar al punto inicial.

¿Cómo serán las botargas en la CDMX?

Las botargas de la SSC lucirán disfraces alusivos a personajes de Halloween y Día de Muertos y con ellas llevarán alegría y un toque de terror a las y los asistentes, sobre todo a los más pequeños. Durante el evento se contará con la presencia de las nuevas botargas de la Subsecretaría de Control de Tránsito “Anubis” y “Semaforina”, además de los “Polixiotes”. Estos personajes también correrán por la avenida competir por el premio.

¿Quiénes pueden acudir a la Primera Carrera de Botargas?

El evento está dirigido a niñas, niños, padres y madres de familia, quienes podrán asistir disfrazados y ser parte de una celebración. Las y los pequeños podrán disfrutar de dulces y sorpresas.

Además los asistentes podrán tomarse fotografías con las botargas, elegir a su favorito y echarle porras para alentarlo a llegar a la meta. Las tres primeras en llegar recibirán un trofeo.

