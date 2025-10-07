De tal palo tal astilla, ellos son los hijos de leyendas del futbol que juegan en el Mundial Sub 20

El Mundial Sub 20 de la FIFA que se está disputando dentro del territorio de Chile este 2025 está dando mucho de qué hablar, pues más allá de los reflectores que ha acaparado el mexicano Gilberto Mora, futbolistas e hijos de leyendas como Zinedine Zidane y Andriy Shevchenko también han brillado en el torneo.

Y es que en esta edición de la Copa del Mundo juvenil selecciones como la de Panamá, Colombia, Paraguay, Francia, Ucrania y la misma Selección Mexicana, cuentan con futbolistas que tienen de papás a figuras locales y de talla internacional.

¿Quiénes son los hijos de leyendas del futbol que están jugando el Mundial Sub 20?

El primero que se debe mencionar en esta lista especial es el hijo de Andriy Shevchenko, Kristian, el cual se encuentra disputando el Mundial Sub 20 con la Selección de Ucrania que logró avanzar a los octavos de final del campeonato internacional.

De igual forma destacan Elyaz Zidane, hijo del histórico exjugador y exentrenador del Real Madrid, así como el mismo Gilberto Mora, el cual es hijo de Gilberto Mora Olayo y quien vistió los colores de equipos como los Jaguares de Chiapas y demás.

La lista la terminan de conformar los siguientes jugadores:

Karlo Kurányi, hijo de Kevin Kurányi de la Selección de Panamá

Emilio Aristizábal, hijo de Víctor Hugo Aristizábal de la Selección de Colombia

Lucas Guiñazú, hijo de Pablo Horacio Guiñazú con la Selección de Paraguay

Números de los hijos de Zidane y Shevchenko en el Mundial Sub 20

Tanto Kristian Shevchenko como Elyaz Zidane han destacado con las selecciones de Ucrania y Francia respectivamente, pues el hijo de Andriy ha disputado un total de 94 minutos en los primeros tres enfrentamientos del Mundial 20.

Por su parte, Elyaz Zidane puede presumir haber disputado más de 220 minutos en lo que va del campeonato juvenil de la FIFA, pues el futbolista de 19 años de edad se ha mantenido como uno de los defensas titulares de la Selección de Francia en el torneo que se está disputando en territorio chileno este 2025.

¿Cómo se jugarán los octavos de final del Mundial Sub 20?

Vale la pena mencionar que los octavos de final del Mundial Sub 20 darán inicio este martes 7 de octubre de 2025 con los juegos Ucrania vs España y el Chile vs México, esto a las 13:30 y las 17:00 horas respectivamente.

El resto de los enfrentamientos son los siguientes:

Argentina vs Nigeria

Colombia vs Sudáfrica

EUA vs Italia

Marruecos vs Corea del Sur

Paraguay vs Noruega

Japón vs Francia

