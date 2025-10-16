Feria Día de Muertos en Coyoacán, el evento gratuito que te dará escalofríos

La Feria de Día de Muertos está de regreso este 2025 para honrar a los que ya no se encuentran entre nosotros, pero que siempre vivirán en nuestros corazones.

Se trata de un homenaje dedicado a nuestro difuntos que estará lleno de color con el objetivo de recordar que la muerte es un pasó más en camino de nuestra vida.

¿Cuándo será la Feria de Día de Muertos?

La Feria Día de Muertos se realizará en el Museo Nacional de Culturas Populares, que se ubica en Avenida Hidalgo 289, colonia Del Carmen, alcaldía Coyoacán, del 29 de octubre al 2 de noviembre, en un horario de 11:00 de la mañana a 19:00 horas.

¿Qué actividades tendrá la feria??

En la feria se podrán encontrar artesanías y gastronomía refrentes al Día de Muertos. En ediciones pasadas, el evento ha ofrecido presentaciones de danza folklórica y obras de teatro.

Además, acuden expositores de delicioso pan de muerto , calaveritas de azúcar y chocolate, así como especialistas que brindan talles gratuitos para conocer de esta importante tradición para México.

¿Cuándo cuesta la entrada y cómo llegar?

La entrada al museo es completamente gratuita y el evento está dirigido para todo el público, por lo que pueden acudir todos los integrantes de la familia. Los visitantes pueden usar el Metro CDMX y bajarse en Viveros o General Anaya. En caso de viajar en Metrobús se puede llegar a través de la Línea 2 y bajarse en Altavista y luego tomar un camión que vaya a General Anaya.

