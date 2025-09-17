Fecha, ubicación y actividades de la Feria de los Barrios del Centro Histórico

La CDMX se caracteriza por estar llena de sabores y colores y por ello, se llevará a cabo la Feria de los Barrios del Centro Histórico 2025, asentamientos con identidad indígena, tradiciones y estructuras comunitarias.

¿Cuándo y dónde será la Feria de los Barrios del Centro Histórico 2025?

La Feria de los Barrios del Centro Histórico se llevará a cabo del 15 al 19 de octubre de 2025 de las 11:00 a las 18:00 horas en la Plaza Manuel Tolsá, frente al Museo Nacional de Arte (MUNAL).

La entrada es libre y podrás conocer más sobre estos barrios, apoyar los oficios tradicionales y disfrutar de la gastronomía representativa de la zona.

Actividades que habrá en la Feria de los Barrios del Centro Histórico

Durante la séptima edición de la Feria de los Barrios del Centro Histórico podrás descubrir la riqueza cultural que los hace únicos. Aún no se da a conocer la cartelera oficial pero se espera que haya stands de oficios tradicionales y oferta gastronómica local. Además de un escenario con espectáculos culturales.

La feria tiene como objetivo acercar a los visitantes a la diversidad de la ciudad y mantener vivas las tradiciones, pues muchas familias venderán productos que han aprendido a hacer desde hace varias generaciones.

¿Cuáles son los Barrios del Centro Histórico de la CDMX?

Los barrios característicos de la CDMX más antiguos y de origen prehispánico son:

Santa María la Redonda, Santa María Cuepopan, San Sebastián Atzacoalco, San Pablo Zoquipan y San Juan Moyotlán.

Además, este año se tendrá como invitado al Pueblo San Salvador Cuauhtenco que pertenece a los 12 pueblos originarios de Milpa Alta que se despliega alrededor de la Iglesia del Divino Salvador, construida en los siglos XVI y XVII.

El Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México indicó que se han identificado nuevos barrios con oficios y gastronomía que participarán en la feria.

