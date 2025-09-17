Actividades en CDMX para celebrar el Batman Day 2025

Batman es uno de los personajes más queridos en México y el mundo, y el próximo 20 de septiembre de 2025 se celebrará el Batman Day y habrá varias actividades en la CDMX que podrás disfrutar. Es importante señalar que la fecha de la celebración cambia cada año pues se conmemora el tercer sábado de septiembre.

¿Cuándo y dónde proyectarán la Batiseñal en CDMX?

La Batiseñal se proyectará el 20 de septiembre a las 20:00 horas en Avenida del Conscripto, Lomas de Sotelo, Hipódromo de las Américas en la alcaldía Miguel Hidalgo.

El acceso es libre pero quienes deseen acudir deberán realizar un registro previo en el sitio oficial de Boletia.

Llega el #BatmanDay! Y Warner quiere celebrar con los fans de Batman.



La cita es el sábado 20 a las 8:00pm en Centro Banamex, donde prenderán la batiseñal.



Debes registrarte para el #GamingFest de Liverpool, que tendrá actividades desde muy temprano:https://t.co/LAodHLhPQb pic.twitter.com/jG5mKML6BN — La Covacha (@lacovachamx) September 12, 2025

Liverpool Gaming Fest 2025

Además de la proyección de la Batiseñal , se llevará a cabo el Liverpool Gaming Fest 2025 donde los asistentes podrán disfrutar de:

Booth de Batman para tomarse fotos

Zonas de cosplay y free play

Torneos de eSports, juegos retro y exhibiciones interactivas

Charlas, talleres y meet & greets con invitados especiales

Batman Day en el IPN

Pero las celebraciones no solo serán ahí, pues el Instituto Politécnico Nacional (IPN) realizará un evento para los amantes de Batman el 19 de septiembre a partir de las 12:00 horas.

En el auditorio “Ing. Alejo Peralta”, del Centro Cultural “Jaime Torres Bodet”, ubicado en Av. Instituto Politécnico Nacional s/n. Col. Zacatenco proyectarán la trilogía de Christopher Nolan :

Batman inicia

El caballero de la noche

El caballero de la noche asciende

Sabías que..

El primer boceto de Batman hecho por Bob Kane mostraba al héroe con un antifaz y medias rojas, no usaba guantes y tenía alas rígidas.

Gotham City se basó en la arquitectura de Nueva York y con características negativas como la maldad, suciedad y decadencia.

En el cómic Batman: una muerte en familia, DC Comics relató la muerte de Robin a manos del Joker provocando que el héroe se deslindara de sus códigos de moralidad y tomara el asesinato como algo personal.

