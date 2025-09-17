Actividades en CDMX para celebrar el Batman Day 2025
El caballero de la noche es uno de los personajes más queridos de la cultura popular y habrá varias actividades en CDMX para celebrar el Batman Day 2025.
Batman es uno de los personajes más queridos en México y el mundo, y el próximo 20 de septiembre de 2025 se celebrará el Batman Day y habrá varias actividades en la CDMX que podrás disfrutar. Es importante señalar que la fecha de la celebración cambia cada año pues se conmemora el tercer sábado de septiembre.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.
¿Cuándo y dónde proyectarán la Batiseñal en CDMX?
La Batiseñal se proyectará el 20 de septiembre a las 20:00 horas en Avenida del Conscripto, Lomas de Sotelo, Hipódromo de las Américas en la alcaldía Miguel Hidalgo.
El acceso es libre pero quienes deseen acudir deberán realizar un registro previo en el sitio oficial de Boletia.
Llega el #BatmanDay! Y Warner quiere celebrar con los fans de Batman.— La Covacha (@lacovachamx) September 12, 2025
La cita es el sábado 20 a las 8:00pm en Centro Banamex, donde prenderán la batiseñal.
Debes registrarte para el #GamingFest de Liverpool, que tendrá actividades desde muy temprano:https://t.co/LAodHLhPQb pic.twitter.com/jG5mKML6BN
Ni Superman, ni Batman, conoce al superhéroe más taquillero
Te compartimos la lista de los superhéroes que han recaudado más dinero en la pantalla grande, ¿será que tu superhéroe favorito es el más taquillero?
Liverpool Gaming Fest 2025
Además de la proyección de la Batiseñal , se llevará a cabo el Liverpool Gaming Fest 2025 donde los asistentes podrán disfrutar de:
- Booth de Batman para tomarse fotos
- Zonas de cosplay y free play
- Torneos de eSports, juegos retro y exhibiciones interactivas
- Charlas, talleres y meet & greets con invitados especiales
Las 5 celebridades que pudieron ser protagonistas de las películas de Batman y no llegaron
Aunque no lo creas, hubo un gran número de famosos que estuvieron a punto de participar en el universo de Batman en sus diferentes versiones; te los presentamos
Batman Day en el IPN
Pero las celebraciones no solo serán ahí, pues el Instituto Politécnico Nacional (IPN) realizará un evento para los amantes de Batman el 19 de septiembre a partir de las 12:00 horas.
En el auditorio “Ing. Alejo Peralta”, del Centro Cultural “Jaime Torres Bodet”, ubicado en Av. Instituto Politécnico Nacional s/n. Col. Zacatenco proyectarán la trilogía de Christopher Nolan :
- Batman inicia
- El caballero de la noche
- El caballero de la noche asciende
Sabías que..
El primer boceto de Batman hecho por Bob Kane mostraba al héroe con un antifaz y medias rojas, no usaba guantes y tenía alas rígidas.
Gotham City se basó en la arquitectura de Nueva York y con características negativas como la maldad, suciedad y decadencia.
En el cómic Batman: una muerte en familia, DC Comics relató la muerte de Robin a manos del Joker provocando que el héroe se deslindara de sus códigos de moralidad y tomara el asesinato como algo personal.
adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.