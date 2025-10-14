¡Plan terrorífico! Lánzate al Paseo Nocturno de Día de Muertos en CDMX; fechas y ruta oficial

En el marco de las celebraciones por el Día de Muertos de este 2025 el Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), dio a conocer que el ya tradicional Paseo Nocturno de la temporada se estará llevando a cabo este próximo sábado 25 de octubre en punto de las 19:00 horas.

A través de un comunicado, se informó que la Secretaría de Movilidad (Semovi) habilitará un total de 19 kilómetros de ruta recreativa, esto con la finalidad de que todos los integrantes de la familia puedan disfrutar del evento por un periodo de cuatro horas continuas.

Ruta del Paseo Nocturno de Día de Muertos 2025 en CDMX

De acuerdo con lo señalado por las autoridades de la CDMX, la ruta del Paseo Nocturno de Día de Muertos 2025 recorrerá la avenida Paseo de la Reforma hasta el Centro Histórico de la capital de la República.

La ruta antes mencionada se habilitará desde las 19:00 y se mantendrá abierta hasta las 23:00 horas, por lo cual las y los asistentes podrán disfrutar de todas las actividades con las que contará la rodada en bicicleta por el Día de Muertos.

¿Qué habrá en el Paseo Nocturno de Día de Muertos 2025?

En el comunicado emitido por las autoridades capitalinas, se informó que será a lo largo de estas dos semanas que la Semovi dará a conocer toda la lista completa sobre las actividades culturales y recreativas con las que contará la evento, por lo cual recomendaron a la ciudadanía estar pendiente de las redes sociales de la CDMX , así como de Mi Bici CDMX.

Pese a ello, las personas podrán ver en primera persona bicicletas adornadas con flores de cempasúchil, colores tenebrosos, máscaras de personajes históricos de terror, así como personas disfrazadas disfrutando en familia.

Ideas para ir a la rodada por Día de Muertos en CDMX este 2025

Algunas de las ideas para acudir a la rodada por el Día de Muertos en la CDMX son:

Disfraz de E.T

Disfraces de Los Locos Adams

Disfraces de Catrinas

Disfraces de Star Wars

Disfraces de Nemo

