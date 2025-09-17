Si buscas música de Mozart para niños, llega a la CDMX un espectáculo con títeres y cuentos sinfónicos

El musical infantil “De Mozart, tubas y bemoles” llega a la CDMX con la creatividad de Mario Iván Martínez. Este espectáculo fusiona la genialidad de Mozart, la gracia de los títeres y el humor de una tuba soñadora que busca brillar. La puesta en escena está pensada para acercar la música clásica a los niños, despertando su imaginación y curiosidad.

Las funciones se realizarán en el Teatro Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque, del 20 de septiembre al 19 de octubre de 2025, con presentaciones los sábados y domingos a las 12:30 p.m. Los boletos cuestan $150 para adultos y $80 para niños, disponibles ya en taquilla y en línea.

Cartelera de Teatro/Facebook ¡Prepárate para un viaje musical que hará vibrar a chicos y grandes! “De Mozart, Tubas y Bemoles” es el nuevo espectáculo infantil que llega a la Ciudad de México, liderado por el carismático actor Mario Iván Martínez.

¿De qué trata De Mozart, tubas y bemoles?

Este espectáculo transporta a los asistentes al siglo XVIII, con un Mozart que comparte escenario con una tuba de carácter fuerte y divertida. A través de cuentos sinfónicos, títeres y humor, los niños y adultos conocerán de forma amena la vida y obra del compositor.

El montaje combina la riqueza cultural de la música clásica con un enfoque lúdico y teatral. Es ideal para familias que buscan actividades de fin de semana que sean educativas y entretenidas a la vez.

¿Quiénes pueden ver De Mozart, tubas y bemoles?

Aunque los boletos tienen un precio fijo para niños y adultos, existe un cargo adicional por servicio en compras digitales, pero sigue siendo una opción económica frente a otros espectáculos familiares.

El musical está recomendado para niños a partir de 5 años, garantizando que los pequeños puedan disfrutar de la historia y comprender las dinámicas de la obra. Es un plan que equilibra diversión y aprendizaje, perfecto para quienes buscan un primer acercamiento al teatro y la música.

Fechas, horarios y duración del espectáculo

La temporada se extenderá del 20 de septiembre al 19 de octubre de 2025, con funciones los sábados y domingos a las 12:30 p.m. La duración aproximada es de 70 minutos, tiempo justo para mantener la atención de niños y adultos.

Es importante llegar puntual, ya que no se permite el acceso una vez iniciada la función. Por ello, se recomienda organizar el traslado con anticipación para no perderse la experiencia.

Ubicación y cómo llegar al teatro

El espectáculo se presenta en el Teatro Julio Castillo, dentro del Centro Cultural del Bosque, detrás del Auditorio Nacional. La ubicación es céntrica y de fácil acceso en transporte público. La estación más cercana es Auditorio de la Línea 7 del Metro y Metrobús.

Para quienes asistan en automóvil, el teatro ofrece estacionamiento gratuito mostrando el boleto de entrada. El cupo es limitado, por lo que conviene llegar temprano y aprovechar la visita para disfrutar de un plan cultural completo en familia.

