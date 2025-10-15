¡Aaay, la quiero! Lanzan Barbie Día de Muertos inspirada en La Llorona; esto cuesta

El Día de Muertos es una tradición mexicana reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, por lo que Mattel ha querido rendir un merecido homenaje a esta festividad tan querida por los mexicanos con el lanzamiento de una muñeca de colección: la Barbie Día de Muertos 2025.

Esta original muñeca no solo está inspirada en el Día de Muertos, sino también en una de las leyendas mexicanas más populares, sí, estamos hablando de La Llorona . Seguramente, para este punto ya te urge ver cómo luce esta muñeca de colección, por eso, te tenemos todos los detalles.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Cómo es la nueva Barbie Día de Muertos inspirada en La Llorona?

La nueva Barbie Día de Muertos Edición Premium 2025 es una nueva apuesta de Mattel para homenajear una de las tradiciones favoritas de los mexicanos que, además, han llamado mucho la atención en todo el mundo.

Como te contamos, la nueva muñeca Barbie , diseñada por Jawi Meabe, está inspirada en la leyenda de La Llorona, por lo que luce un hermoso vestido de encaje en capas con un precioso corsé ajustado, acompañado de una falda azul y mangas voluminosas.

Además, luce un tocado de rosas negras, un velo de encaje el maquillaje tradicional, que le dan un toque enigmático y fantasmal que logran evocar a la mujer de la famosa leyenda que se cuenta que se aparece por las noches, mientras llora por sus hijos y emite terroríficos gemidos y lamentos.

Además, esta hermosa muñeca de colección cuenta con un espectacular empaque que homenajea a las tradiciones mexicanas. Diseñado por Charis Ceniseroz, este empaque refleja una atmósfera misteriosa de La Llorona. Presenta un fondo negro con elementos de agua, neblina y acentos azulados, creando una sensación de profundidad y misticismo.

¿Cuánto cuesta y cómo comprar la Barbie Día de Muertos 2025?

La Barbie Día de Muertos es una edición especial Premium y estará disponible a partir del 14 de octubre de 2025, exclusivamente en El Palacio de Hierro y, posteriormente, en otros puntos de venta seleccionados. Su costo será de 2,999 pesos. Así que rompe el cochinito y consigue esta muñeca de colección que celebra las tradiciones mexicanas.

¿Cuál es la leyenda de la Llorona?

La leyenda de la Llorona tiene varias versiones, la más popular narra la historia del fantasma de una mujer que, tras ahogar a sus hijos en un ataque de locura y despecho, vaga eternamente por las noches lamentando y buscando a sus vástagos. Su lamento característico es "¡Ay, mis hijos!”, y su leyenda, con variaciones regionales, se ha transmitido por generaciones y se ha vinculado a figuras mitológicas prehispánicas.