Todo lo que tienes que saber sobre el Hallowen de Perritos 2025 en la Ciudad de México

El Halloween de Perritos 2025 se perfila como el evento más adorable del otoño en la CDMX. Esta cita imperdible para los amantes de los animales se celebrará el 31 de octubre de 2025, en el Centro Cultural Futurama, dentro de la alcaldía Gustavo A. Madero, de 14:00 a 20:00 horas.

La entrada es libre y habrá actividades para toda la familia, el evento promete una tarde mágica donde los lomitos serán los verdaderos protagonistas.

Más allá de los disfraces y las fotos virales, el evento busca generar conciencia sobre la adopción responsable y el bienestar animal. Entre pasarelas, bazares temáticos y sesiones fotográficas, los asistentes podrán convivir con perritos rescatados que buscan un nuevo hogar. Así, el Halloween de Perritos une diversión y solidaridad bajo el mismo ladrido festivo.

¿Cómo será la pasarela de disfraces?

El corazón del evento será la pasarela de disfraces, donde los peludos desfilarán con atuendos de brujas, vampiros o superhéroes. Los dueños competirán por premios que incluyen juguetes, accesorios y kits de cuidado canino. La creatividad será la clave, con un jurado que valorará tanto el diseño como la comodidad del disfraz.

Getty Images El corazón de la fiesta late en la pasarela de disfraces, donde los perritos se convierten en estrellas de Hollywood canino.

Si planeas participar, asegúrate de que el atuendo no restrinja el movimiento de tu mascota ni incluya piezas que pueda morder. Recuerda que la seguridad y el bienestar de tu compañero están por encima de la competencia.

¡Adopta, no compres!

Además de la diversión, abrirán espacio para adopciones responsables. Varias organizaciones de rescate animal presentarán a perritos en busca de familia. Este esfuerzo promueve una cultura de empatía y compromiso hacia los animales abandonados en la CDMX.

Adoptar durante el evento no solo cambia una vida, sino que ofrece la oportunidad de sumar un nuevo miembro a la familia. Si planeas hacerlo, lleva:



Identificación

Comprobante de domicilio

Disposición para conocer el proceso de adopción

Bazar peludo: Accesorios, snacks y cuidados

El bazar temático ofrecerá productos locales para mascotas:



Collares personalizados

Disfraces hechos a mano

Snacks naturales

Artículos sustentables

También habrá stands informativos sobre salud veterinaria y cuidado preventivo, ideales para dueños primerizos.

Aprovecha para apoyar a pequeños emprendedores y descubrir marcas mexicanas comprometidas con el bienestar animal. Cada compra contribuye al financiamiento de refugios y asociaciones rescatistas.

Tips para disfrutar el Halloween de Perritos 2025

Antes de salir, prepara un kit básico con agua, bolsitas para desechos, correa resistente y snacks. Verifica que tu mascota tenga sus vacunas al día y, si es nerviosa, lleva una manta para ofrecerle descanso.

Para llegar fácilmente, usa transporte público —la estación más cercana es Indios Verdes— o consulta rutas en apps. Se recomienda llegar temprano para disfrutar de todas las actividades y evitar aglomeraciones.

Ideas de disfraces DIY para tu lomito

Si buscas inspiración, opta por disfraces económicos y ecológicos:



Una sábana vieja para un fantasma

Cartón reciclado para un caballero medieval

El objetivo es que tu lomito se sienta cómodo, no incómodo. Puedes visitar mercados como Jamaica o Sonora, donde encontrarás accesorios hechos a mano por menos de 200 pesos. También hay tutoriales en YouTube con ideas seguras y creativas que convertirán a tu mascota en la estrella del evento.

