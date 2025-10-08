¡Llega el Festival de las Almas 2025! Fechas, sede y actividades para celebrar Día de Muertos

El Día de Muertos es una de las celebraciones más esperadas por los mexicanos, pues se trata de una fiesta llena de hermosas tradiciones que han pasado de generación en generación. Por eso, te recomendamos que comiences la temporada en el Festival de las Almas 2025, uno de los eventos imperdibles en el Edomex.

Si aún estás planeando tu agenda para el Día de Muertos, te contamos de este tradicional festival que definitivamente es la mejor oportunidad para escapar un fin de semana y vivir una gran experiencia en uno de los Pueblos Mágicos más bellos del Edomex.

¿Qué es el Festival de las Almas?

Si aún no conocías este festival, te contamos que se trata de un evento que se realiza cada año en Valle de Bravo. Se trata de un hermoso Pueblo Mágico del Edomex que está a solo 3 horas de la CDMX.

@zliphousing 💀¿Listo para una escapada cultural? 🎃Valle de Bravo se llena de tradición con la llegada del Festival de las Almas 2025. Durante octubre y noviembre, disfruta de música, cine, danza y mucho más.. 🆘En temporada alta, los alojamientos se ocupan rapidísimo y muchas personas no logran disfrutar de este espectacular evento. 💫Anticipa tu estancia en este pueblo mágico y reserva con nosotros una casa que lo tiene todo...antes de te la ganen. #valledebravo #avandaro #pueblomágico #festivaldelasalmas #díademuertos #arteycultura #2025 ♬ original sound - zlip.housing

El Festival de las Almas es un evento cultural que celebra el Día de Muertos y que se lleva a cabo cada año en Valle de Bravo. Durante varios días, el festival ofrece una amplia variedad de actividades artísticas como conciertos, danza, teatro, cine, exposiciones y talleres, con el objetivo de honrar las tradiciones mexicanas relacionadas con la muerte.

Es un espacio donde la cultura, el arte y la espiritualidad se unen para rendir homenaje a los seres queridos que se nos adelantaron, en un ambiente lleno de color, música y respeto por las raíces ancestrales.

¿Qué habrá en el Festival de las Almas 2025?

Este 2025, el Festival de las Almas llega a su edición número 25. Y, aunque no se ha dado a conocer el programa completo, se espera que como cada año, esté lleno de actividades culturales de calidad internacional.

La Secretaría de Cultura y Turismo del Gobierno del Edomex, en colaboración con el Ayuntamiento de Valle de Bravo te invitan a vivir una experiencia inolvidable en el Festival de las Almas 2025, que honra las tradiciones milenarias del Día de Muertos .

Las actividades que se realizan en el festival no sólo muestran la riqueza y diversidad cultural de las entidades sureñas, sino también la profunda conexión entre sus comunidades y tradiciones.

¿Cuándo es el Festival de las Almas en Valle de Bravo?

El Festival de las Almas de Valle de Bravo es uno de los eventos que tradicionalmente abren las celebraciones de Día de Muertos. En 2025, esta hermosa celebración se llevará a cabo en las siguientes fechas y horarios:

Fechas: Del 25 de octubre al 2 de noviembre de 2025.

Horario: A partir de las 12:00 horas

Sede: Centro de Valle de Bravo , Edomex

, Edomex Precio: Totalmente gratis

¿Te lo vas a perder? Aparta la fecha y escápate unos días de la CDMX para vivir este hermoso Festival de las Almas, uno de los eventos más esperados del Día de Muertos.