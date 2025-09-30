¡El diablo anda suelto! Significado de las cruces de pericón y la fecha en la que se ponen para el Día de Muertos

El Día de Muertos es una de las festividades más importantes para los mexicanos; de hecho, desde 2003, esta celebración es considerada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, reconocimiento otorgado por la UNESCO.

Durante esta fecha, los mexicanos realizan diversas tradiciones ancestrales como, por ejemplo, las ofrendas , las visitas al panteón y la colocación de cruces de pericón en las puertas de las casas, entre muchas otras. Te contamos cuál es el significado de este tipo de cruces hechas con flores amarillas, por qué se colocan en las puertas y cuál es su relación con San Miguel Arcángel.

¿Qué significa la cruz de flor de pericón y por qué se ponen en las puertas?

La cruz de pericón está hecha con flores de yahutli, que son de color amarillo y que sirven para darle color a los elotes. Para crear las cruces, se deben de tomar 4 ramos de flor de pericón y se atan por el centro con un lazo blanco, de manera que las flores le den la forma a una cruz.

Dicha cruz se debe de colocar en la puerta de la casa o en las ventanas para evitar que el diablo y las fuerzas demoníacas entren al hogar. Esta tradición que se realiza mayormente en Morelos y Guerrero, se basa en la creencia de que: “Satanás anda suelto y causando muchos males”, durante esta temporada.

¿Cuándo se celebra el día de las cruces de pericón?

En Morelos y en Guerrero se celebra el Día de San Miguel Arcángel el 28 y 29 de septiembre. Según la tradición, este es el momento ideal para colocar las cruces de pericón, tanto en puertas y ventanas de las casas, como en las cosechas, para evitar que el diablo ronde por ahí.

Actualmente, las cruces de pericón se colocan de preferencia durante el 28 de septiembre antes de mediodía, pero si aun no lo haces, no te preocupes, puedes colocarlas desde hoy y decorar tu puerta con este tradicional adorno hasta el Día de Muertos.

¿Cómo colocar una cruz de pericón de Día de Muertos?

Para que la cruz de pericón cuide de tu hogar y evite que los malos espíritus que rondan por las calles en esta temporada entren a tu hogar, lo que debes hacer es seguir estos sencillos pasos:

Rezar una oración a San Miguel Arcángel para proteger a la familia

para proteger a la familia Pedir a San Miguel Arcángel que proteja el lugar donde se va a colocar la cruz

Incluso, en algunos pueblos se acostumbra cantar durante la colocación

¿Quién es San Miguel Arcángel?

San Miguel Arcángel es una de las figuras celestiales más importantes en las religiones judía, cristiana e islámica, conocido como el Príncipe del Ejército Celestial, el guerrero que lucha contra las fuerzas del mal y la encarnación del grito "¿Quién como Dios?”.

Se le representa con armadura y lanza o espada, venciendo al diablo y guiando a las almas al juicio final, y es considerado el patrón de la Iglesia y protector de la humanidad contra las tentaciones de Satanás.

Así que si quieres comenzar a disfrutar de las tradiciones mexicanas de noviembre consigue o fabrica tus propias cruces de pericón y protege tu hogar durante el Día de Muertos 2025.