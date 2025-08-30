Zombies, brujas y monstruos en el Festival del Terror 2025 de Six Flags; precios y fechas

Six Flags es uno de los parques de diversiones de la CDMX más visitados y antes de que termine el año, los amantes de horror podrán disfrutar del Festival del Terror 2025 donde habrá casas de terror, zombies, monstruos y muchas sorpresas.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

¿Cuándo es el Festival del Terror 2025 de Six Flags?

El Festival del Terror 2025 se llevará a cabo del 12 de septiembre al 10 de noviembre de 2024 en Six Flags, ubicado en el kilómetro 1.5 de la carretera Picacho-Ajusco en Jardines del Ajusco en la alcaldía Tlalpan.

Precio de entrada al Festival del Terror 2025 de Six Flagas

Si ya tienes tu Pase, Membresía o Admisión al parque puedes comprar tu pase de Atracciones de Terror. En caso de que no cuentes con entrada puedes adquirirla a los siguientes precios:

Gold Pass 2026 a 949 pesos: Incluye visitas ilimitadas a Six Fags México , visitas ilimitadas a Hurricane Harbor Oaxtepec, acceso a los más de 40 parques de Six Flags, 1 boleto gratis para Hurricane Harbor Oaxtepec.

Prestige Pass 2026 a mil 999 pesos, incluye lo mismo que el Gold pero con dos boletos gratis para Hurricane Harbor Oaxtepec.

El boleto por un día cuesta 799 pesos.

Experiencia VIP tiene un precio de 2 mil 700 pesos e incluye admisión al parque, acceso ilimitado por fila preferente en los juegos mecánicos excepto Kilahuea y acceso a la nueva VIP Lounge.

El Plan de Alimentos 2026 cuesta mil 999 pesos y el Plan de bebidas 759 pesos.

¿Qué habrá en el Festival del Terror de Six Flags 2025?

Además de que Six Flags estará decorado de manera terrorífica, podrás disfrutar de una gran variedad de atracciones:

The Conjuring Universe

DCeased

Rancho Masacre

Criptas

La zona de sustos tendrá: Twisted clowns, Ghost Town, Calabazas siniestras y K-Zombie. También habrá una Caminata del Festival de Terror, FDT RockBand, Monster DJ.

Es muy importante señalar que la zona infantil estará libre de espantos y estará abierta hasta las 22:00 horas. Los visitantes mayores de 10 años no pueden usar disfraz, maquillaje o caracterización.

Simbolismos de la ofrenda del Día de Muertos [VIDEO] La ofrenda del Día de Muertos tiene como principal objetivo compartir con los difuntos el pan, la sal, frutas y manjares culinarios.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.