Todos los detalles y actividades de la feria del café, chocolate y pan de muerto 2025

Llegó en fin de año y con él los aromas más emblemáticos de la temporada otoñal. La esperada Feria del Café, Chocolate y Pan de Muerto 2025 regresa este año con más sabor y tradición para deleitar a todos los asistentes.

La Feria del Café, Chocolate y Pan de Muerto 2025 promete ser un evento imperdible para los amantes de la gastronomía y las tradiciones mexicanas. Este festival reunirá a productores locales y artesanos que ofrecerán lo mejor de sus productos, destacando la riqueza cultural y culinaria de México. Checa los detalles.

¿Cuándo es la Feria del Chocolate y Pan de Muerto 2025?

La feria se llevará a cabo el 25 y 26 de octubre de 2025, en un horario de 11:00 a 19:00 horas, en un ambiente familiar y lleno de actividades para todas las edades.

¿Dónde es la Feria del Chocolate y Pan de Muerto 2025?

Centro de Convenciones Churubusco, ubicado en Calzada de Tlalpan 1721, colonia San Diego Churubusco, alcaldía Coyoacán.

La feria contará con más de 100 expositores que ofrecerán productos como:



Chocolate artesanal

Café en grano y molido

Pan de muerto tradicional, relleno, vegano y bajo en azúcar

Mezcal y cremas de mezcal

Tequila

Mosquitos (bebida)

Artesanías

Artículos para altares del Día de Muertos

Precio de la Feria del Chocolate y Pan de Muerto 2025

Únicamente te tienes que preocupar por divertirte, pues la entrada es totalmente gratuita.

¿Cómo llegar a la Feria del Chocolate y Pan de Muerto 2025?

La estación más cercana es General Anaya de la Línea 2 del Metro CDMX.

La Feria del Café, Chocolate y Pan de Muerto 2025 te espera para celebrar y disfrutar, no te la pierdas.

