Oaxaca vibra alto; lineup completo del festival Tierra de los Muertos 2025 en Mitla

El estado de Oaxaca será nuevamente el epicentro de una de las celebraciones culturales y musicales más esperadas del año: Tierra de los Muertos .

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Del viernes 24 al domingo 26 de octubre, SET Underground celebrará el quinto aniversario de este festival, un evento boutique que fusiona rituales ancestrales, arte visual, gastronomía y música electrónica en el marco de la conmemoración del Día de Muertos .

Lineup de Tierra de los Muertos: música internacional con raíces mexicanas

El lineup reúne a artistas de renombre internacional junto con talentos emergentes de la escena electrónica . Entre los confirmados destacan:



Artistas principales

AERA ALI FARHANI b2b SHAN NASH ANDRE VII ARMEN MIRAN CABIZBAJO GOLDCAP IMNOTAKYD IVORY KONVEX MARQUES WYATT NANDU RODERIC (LIVE) THEUS MAGO YAMAGUCCI

Otros actos y colectivos

BLANK CARO LIBERTAD COLOSSIO b2b GÁME HBB JIMBO JAMES ADMIRAL ANETTE b2b ALO ALO DOUBLE MAX JORDY BLACK TAPE LOS HUASTECOS MELO ROAL LIVE + AMENÉ SATORU SVETLAN DIMITROVA TIMELESS



La mezcla de proyectos internacionales con propuestas locales busca crear un puente entre la cultura global electrónica y las tradiciones de Oaxaca , integrando rituales de cacao, música con instrumentos indígenas y espectáculos teatrales.

Así fue la presentación de Ángela Aguilar y Steve Aoki en EDC 2024 [VIDEO] Así fue la presentación de Ángela Aguilar y Steve Aoki durante el EDC 2024, durante el último día del festival de música electrónica en la Ciudad de México.

Tres días de experiencias únicas en el festival Tierra de los Muertos 2025

El festival se dividirá en tres escenarios emblemáticos:



Viernes 24 de octubre – Galería NN (Oaxaca): actividades de wellness, degustaciones de mezcal y la ceremonia de apertura con arte y música en vivo.

– Galería NN (Oaxaca): actividades de wellness, degustaciones de mezcal y la ceremonia de apertura con arte y música en vivo. Sábado 25 de octubre – La Fortaleza, Mitla: fiesta principal con temática del Día de Muertos

– La Fortaleza, Mitla: fiesta principal con temática del Domingo 26 de octubre – Centro Gastronómico de Oaxaca: fiesta de cierre con actividades de bienestar, maquillaje tradicional y sets musicales en un ambiente más íntimo.

Otras actividades para hacer en el festival Tierra de los Muertos

Además de los escenarios, el evento contará con instalaciones de arte, alebrijes, mercados de moda, maquillaje de catrinas y altares para recordar a los difuntos.

Este último detalle conecta al festival con el sentido profundo del Día de Muertos, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO .

Precio de los boletos y accesos del festival Tierra de los Muertos

Los precios van desde 660 pesos para locales con identificación de Oaxaca hasta experiencias AAA de 19 mil 440 pesos, que incluyen transporte privado y cenas exclusivas.

También habrá opciones VIP, mesas reservadas para grupos y add-ons como transporte Oaxaca-Mitla, experiencias wellness y recorridos gastronómicos.

Con cupo limitado, Tierra de los Muertos 2025 promete ser uno de los eventos más destacados del año, donde la tradición mexicana y la música electrónica internacional se encuentran en un mismo escenario.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.