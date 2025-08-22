Oaxaca vibra alto; lineup completo del festival Tierra de los Muertos 2025 en Mitla
Ritual, arte y tradición se fusionan en un festival boutique de Oaxaca previo al Día de Muertos; habrá cenas en campos de agave, catas de mezcal y experiencias inolvidables.
El estado de Oaxaca será nuevamente el epicentro de una de las celebraciones culturales y musicales más esperadas del año: Tierra de los Muertos .
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.
Del viernes 24 al domingo 26 de octubre, SET Underground celebrará el quinto aniversario de este festival, un evento boutique que fusiona rituales ancestrales, arte visual, gastronomía y música electrónica en el marco de la conmemoración del Día de Muertos .
Lineup de Tierra de los Muertos: música internacional con raíces mexicanas
El lineup reúne a artistas de renombre internacional junto con talentos emergentes de la
escena electrónica
. Entre los confirmados destacan:
- Artistas principales
- AERA
- ALI FARHANI b2b SHAN NASH
- ANDRE VII
- ARMEN MIRAN
- CABIZBAJO
- GOLDCAP
- IMNOTAKYD
- IVORY
- KONVEX
- MARQUES WYATT
- NANDU
- RODERIC (LIVE)
- THEUS MAGO
- YAMAGUCCI
- Otros actos y colectivos
- BLANK
- CARO LIBERTAD
- COLOSSIO b2b GÁME
- HBB
- JIMBO JAMES
- ADMIRAL
- ANETTE b2b ALO ALO
- DOUBLE MAX
- JORDY BLACK TAPE
- LOS HUASTECOS
- MELO
- ROAL LIVE + AMENÉ
- SATORU
- SVETLAN DIMITROVA
- TIMELESS
La mezcla de proyectos internacionales con propuestas locales busca crear un puente entre la cultura global electrónica y las tradiciones de Oaxaca , integrando rituales de cacao, música con instrumentos indígenas y espectáculos teatrales.
Así fue la presentación de Ángela Aguilar y Steve Aoki en EDC 2024
Tres días de experiencias únicas en el festival Tierra de los Muertos 2025
El festival se dividirá en tres escenarios emblemáticos:
- Viernes 24 de octubre – Galería NN (Oaxaca): actividades de wellness, degustaciones de mezcal y la ceremonia de apertura con arte y música en vivo.
- Sábado 25 de octubre – La Fortaleza, Mitla: fiesta principal con temática del Día de Muertos , cena en campos de agave diseñada por el chef Rodolfo Castellanos (Origen), catas de mezcal y un despliegue de música hasta el amanecer.
- Domingo 26 de octubre – Centro Gastronómico de Oaxaca: fiesta de cierre con actividades de bienestar, maquillaje tradicional y sets musicales en un ambiente más íntimo.
Otras actividades para hacer en el festival Tierra de los Muertos
Además de los escenarios, el evento contará con instalaciones de arte, alebrijes, mercados de moda, maquillaje de catrinas y altares para recordar a los difuntos.
Este último detalle conecta al festival con el sentido profundo del Día de Muertos, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO .
No es solo punchis punchis; la poderosa reacción que provoca la música electrónica en el cerebro
Un estudio reveló que los ritmos electrónicos sincronizan el cerebro y provocan sensaciones colectivas; descubre cómo la ciencia explica este fenómeno.
Precio de los boletos y accesos del festival Tierra de los Muertos
Los precios van desde 660 pesos para locales con identificación de Oaxaca hasta experiencias AAA de 19 mil 440 pesos, que incluyen transporte privado y cenas exclusivas.
También habrá opciones VIP, mesas reservadas para grupos y add-ons como transporte Oaxaca-Mitla, experiencias wellness y recorridos gastronómicos.
Con cupo limitado, Tierra de los Muertos 2025 promete ser uno de los eventos más destacados del año, donde la tradición mexicana y la música electrónica internacional se encuentran en un mismo escenario.
adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.