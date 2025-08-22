La Mano Peluda: Alex Guerrero te invita a vivir el terror del último Episodio Maldito en el teatro Ofelia

¿Sabías que existe un último episodio de La Mano Peluda que no has escuchado? Alex Guerrero protagoniza una obra de terror que te erizará la piel, desde el primer instante, cuando entres por la macabra parte de atrás del teatro Ofelia.

Si lo tuyo es el miedo, prepárate para ir a ver esta exitosa obra de teatro inmersiva que acaba de celebrar 200 representaciones. En adn40, te contamos todos los detalles de esta experiencia imperdible en la CDMX.

¿De qué se trata La Mano Peluda: Episodio Maldito?

En entrevista para adn40, Alex Guerrero, protagonista de la obra La Mano Peluda: El episodio Maldito, a quien seguramente recuerdas por su papel del capitán Bravo, en Rosario Tijeras, nos contó acerca de la increíble experiencia de participar en esta obra de teatro de terror totalmente inmersiva que te remontará a la década de los 90 cuando se escuchaba en la radio el programa La Mano Peluda, conducido por el icónico locutor Juan Ramón Saenz.

La Mano Peluda fue el primer programa de radio de su tipo, en el que se trataban casos de experiencias paranormales. El programa estaba hecho únicamente con las experiencias que los radioescuchas relataban, a través de llamadas telefónicas con el locutor, Juan Ramon Sáenz. El programa alcanzó tal éxito que llegó a tener hasta 15 mil radioescuchas por episodio.

“Cuando tú entras a la sala de teatro te van a dar unos audífonos y vas a escuchar este último episodio perdido y mientras vas a ir viendo lo que le pasa al personaje que va poniendo los audios de fragmentos de episodios icónicos del programa, por ejemplo, el caso Josué”, nos contó Alex.

En la obra de teatro protagonizada por Alex Guerrero serás testigo de todo lo que suceda en el último episodio de este programa que fue todo un fenómeno cultural en México. A lo largo de la obra, el actor irá construyendo junto al público una experiencia terrorífica que cause miedo colectivo en la sala.

“Lo que logra hacer el episodio maldito es mezclar la realidad del programa en los 90 con la historia que va a suceder después con el personaje que tiene alguna relación con Juan Ramón Sáenz”, nos cuenta.

Alex Guerrero, protagonista de La Mano Peluda, asegura que es imposible fingir el miedo

Alex Guerrero nos confiesa que no es supersticioso; sin embargo, revela que el miedo no se puede fingir, por lo que esta obra de teatro ha sido uno de sus más grandes retos profesionales. Además, revela que la obra sí tiene una energía extraña, pues sí han sucedido algunas cosas que podrían considerarse paranormales.

“Me ha pasado que durante las escenas se escuchan ruidos raros que no deberían de ir o que no sé de dónde vienen y obviamente se me pone la piel de gallina. Entre que sea verdad o no, yo me pongo una protección debajo de mi vestuario en cada función”, confiesa Alex.

¿Qué le pasó a Juan Ramón Sáenz?

El famoso conductor de La Mano Peluda falleció de manera misteriosa el 29 de mayo de 2011, a los 48 años de edad. Fue encontrado muerto en su auto, que estaba estacionado afuera de una farmacia. De acuerdo con los reportes oficiales, el locutor murió a causa de un paro respiratorio provocado por una bacteria gastrointestinal.

No obstante, el mundo de lo paranormal tenía otra explicación, pues la extraña muerte de Juan Ramón Sáenz sucedió después de haberse encontrado con Josué, uno de los protagonistas de una de las historias más tétricas contadas en el programa. Josué le había entregado la vida de su abuela al diablo para tener dinero y poder.

Recomendaciones para supersticiosos para ir a ver La Mano Peluda

Alex Guerrero comenta que el miedo es parte de la cultura mexicana, por lo que estamos acostumbrados a convivir con supersticiones. Aunque él no se considera una persona supersticiosa nos confesó que sí evita pasar por debajo de una escalera.

Desde que comenzó a realizar la obra de terror más exitosa del año, Alex nos confesó que la gente le ha hecho varias recomendaciones para evitar las malas energías que le pueda generar el episodio maldito de La Mano Peluda, por lo que no ha hecho caso omiso y sí toma sus precauciones.

“Los que sean escépticos vayan con la idea de que no se lo van a creer y los que son muy creyentes en cosas de energías les recomiendo la pulserita del hilo rojo, un limón, una piedrita de obsidiana en el ombligo”, nos recomienda.

Precio de los boletos de La Mano Peluda: El Episodio Maldito

La obra de teatro La Mano Peluda: el Episodio Maldito está en cartelera en el teatro Ofelia los siguientes días:

Viernes a las 21:00 horas

Sábados a las 18:00 y 21:00 horas

Domingos a las 17:00 horas

Puedes conseguir los boletos para ver esta macabra obra, bajo la producción de Late Producciones y Gou Producciones, a través de Ticketmaster en este ENLACE o en las taquillas del teatro. El costo de los boletos para La Mano Peluda es de $1,062 pesos, pero recuerda que hay promoción el jueves de Ticketmaster. ¿Te atreves a vivir esta experiencia inmersiva de terror colectivo?

