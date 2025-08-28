La deliciosa ruta de algunos de los mejores chiles en nogada en Puebla; ubicaciones y costos

Mural de los Poblanos, Intro Restaurante, Augurio y Fonda Santa Clara son algunos de los restaurantes dentro de Puebla que cuentan con las mejores calificaciones por sus chiles en nogada , uno de los platillos tradicionales de México que más se consume durante la temporada de fiestas patrias.

Los restaurantes antes mencionados son algunos de los que cuentan con mejores calificaciones dentro de Google, pues los comensales los señalan por su ambiente familiar, buena atención al cliente, así como por el sabor de este platillo que se consume principalmente entre el 15 y 16 de septiembre en México.

Ubicaciones de los restaurantes y locales con los mejores chiles en nogada

Los restaurantes antes mencionados se pueden encontrar en diferentes puntos del estado de Puebla, pues algunos de ellos se ubican en la zona centro de la entidad, mientras que otros se pueden hallar en las periferias de la capital poblana.

Las ubicaciones de estos restaurantes donde se pueden encontrar algunos de los mejores chiles en nogada en México son:

Augurio: Av. 9 Ote 16 en el Centro Histórico de Puebla

Mural de los Poblanos: C. 16 de septiembre 506, Centro Histórico de Puebla

Intro Restaurante: Atlixcáyotl 3246 en San Martinito

Fonda Santa Clara: Centro Histórico de Puebla en 3 Poniente 307 y 3 Poniente 910

Precio promedio del chile en nogada en Puebla este 2025

Si bien es cierto que cada uno de los restaurantes cuentan con su precio establecido en los chiles en nogada , el promedio de costo de este platillo culinario ronda entre los 350 y los 570 pesos dependiendo el lugar.

Pese a ello es importante mencionar que en tiendas de autoservicio algunos de estos platillos se pueden encontrar en los 399 pesos por un paquete de tres productos, es decir, en 133 cada uno aproximadamente.

Receta del chile en nogada tradicional de Puebla

De acuerdo con el Gobierno de México, la receta principal y más característica del chile en nogada cuenta con productos como aceite de maíz, dientes de ajo, cebolla, carne de cerdo molida, sal, jitomate licuado y colado, pasitas, clavos de olor, vara de canela, perejil y demás.

Para seguir la receta de cómo cocinarlo, te sugerimos ingresar al siguiente enlace oficial del Gobierno de México en donde podrás conocer el paso a paso para crear desde cero el chile en nogada.

¿Cuándo son las fiestas patrias de México este 2025?

Vale la pena mencionar que será el martes 16 de septiembre cuando se celebre el Día de la Independencia en México, por lo cual está marcado en el calendario escolar y de trabajo como asueto oficial.

