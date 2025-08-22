¡Será un fiestón! Filtran posible cartel de la Feria Yucatán Xmatkuil 2025 con El Malilla incluido

A pesar de que aún no hay cartel oficial para la Feria Yucatán Xmatkuil 2025 , la página de Facebook Carteleras Mérida dio a conocer que entre los invitados al próximo festival, se encuentran reguetoneros de talla internacional como El Malilla y Wisin, así como la icónica agrupación de Molotov y Morat.

Fue a través de las redes sociales que se reveló una pequeña parte de todo lo que se podrá vivir en la feria este 2025, esto con artistas de diferentes géneros como el pop, rock en español y otros.

Artistas que estarían en la Feria Yucatán Xmatkuil 2025

De acuerdo con esta página especialista en la filtración de carteles de ferias y festivales en Yucatán, el evento de Xmatkuil de este 2025 contará con la presencia de los siguientes artistas de talla nacional e internacional:

El Malilla

Wisin

Morat

Molotov

Jorge Medina

Cosi Cuen

¿Cuándo es la Feria Yucatán Xmatkuil 2025?

A pesar de que todavía falta el anuncio oficial por parte de la Feria Yucatán Xmatkuil de este 2025, se ha revelado que la festividad se estará realizando del próximo 7 al 30 de noviembre en la ciudad de Mérida.

Vale la pena mencionar que en esta edición número 51 de la feria, se espera contar con la asistencia de cientos de miles de turistas y personas locales, las cuales cada año se reúnen para disfrutar de la música, comida y demás atracciones generales para todos los miembros de la familia.

¿Cuánto cuestan los boletos para la Feria Yucatán Xmatkuil 2025?

Se estima que el precio de los boletos para ingresar a la Feria Yucatán Xmatkuil de este 2025 continuará rondando entre los 25 y los 35 pesos por persona, además de que se esperan promociones especiales para grupos y visitantes frecuentes.

Es importante mencionar que el pago del boleto no incluye las bebidas y alimentos que se podrán encontrar dentro del recinto.

¿Cómo han sido las otras ediciones de la Feria Yucatán Xmatkuil 2025?

Algunos de los atractivos con los que ha contado en el pasado la Feria Yucatán Xmatkuil, más allá de la música, son juegos mecánicos, cabalgatas, shows de lucha libre, así como la venta de alimentos y bebidas.

