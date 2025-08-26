Llegó la buena: Fecha, sede y todo lo que tienes que saber de la Feria Nacional del Elote 2025 en CDMX

Después de varios meses de espera se anunció de manera oficial que del próximo 12 al 16 de septiembre de este 2025, se estará llevando a cabo la Feria Nacional del Elote en la Ciudad de México (CDMX) con decenas de expositores, los cuales estarán recibiendo a miles de turistas para “enamorar” su paladar.

Fue a través de las diferentes plataformas de las redes sociales, que se anunció la sede, atractivos turísticos, así como los horarios en los que todos los miembros de la familia podrán acudir a la festividad completamente gratis en la capital del país.

¿En dónde será la Feria Nacional del Elote 2025 en CDMX?

El epicentro del sabor de la Feria Nacional del Elote 2025 será ni más ni menos que en el Parque Ecoturístico Las Maravillas, el cual se ubica dentro de la alcaldía Tlalpan al sur de la capital de la República Mexicana.

Para ser más específicos, esta zona se ubica a un costado de la carretera México-Cuernavaca sobre el kilómetro 37.5 y está a poco menos de una hora de la zona centro de la capital llegando en vehículo propio.

¿Qué habrá en la Feria Nacional del Elote 2025?

De acuerdo con el anuncio oficial emitido por la misma alcaldía Tlalpan, más allá de los elotes y productos de maíz que se podrán encontrar en esta feria, las y los visitantes podrán encontrar lo siguiente:

Música

Guelaguetza

Actividades culturales

Actividades para hacer en familia

Venta de productos artesanales

¿Cuántas ediciones ha habido de la Feria Nacional del Elote?

Es importante mencionar que esta será la edición número 38 de la Feria Nacional del Elote en la CDMX, pues esta es una de las festividades más tradicionales y emblemáticas de la capital desde hace varios años.

En ediciones pasadas las y los visitantes han podido disfrutar de productos a base del maíz como elotes, esquites, panes, bebidas, postres y demás atractivos gastronómicos originarios de la capital de la República.

Platillos tradicionales de maíz en México

Más allá de todo lo que se podrá encontrar en la Feria del Elote 2025 de la CDMX, es importante mencionar que el maíz es uno de los productos más importantes en nuestro país, pues con él se pueden crear los siguientes platillos:

Tacos, enchiladas, huaraches, sopes, tostadas, chilaquiles, etc

Tamales

Atole

Pozole

Tlacoyos

Memelas

Pan

Pinole

