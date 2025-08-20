Orquesta Sinfónica de Minería celebra fiestas patrias; todos los detalles del Concierto Mexicano 2025

Con la llegada de septiembre, la Ciudad de México (CDMX) se llena de colores, música y tradición para conmemorar el aniversario del inicio de la Independencia de México, mejor conocidas como las fiestas patrias .

Este año, la Orquesta Sinfónica de Minería prepara una de las citas culturales más esperadas: el Concierto Mexicano 2025 , un espectáculo que reunirá lo mejor del repertorio nacional en la emblemática Sala Nezahualcóyotl.

Piezas musicales que sonarán en el Concierto Mexicano 2025 de la Orquesta de Minería

El programa incluirá obras que han marcado la historia de la música clásica mexicana, como Sones de mariachi de Blas Galindo, Sensemayá de Silvestre Revueltas y el icónico Huapango de José Pablo Moncayo, considerado un segundo himno nacional.

También se interpretarán el Intermezzo de la ópera Atzimba, de Ricardo Castro; Vuelo, de Granillo; así como el vibrante Danzón núm. 2 de Arturo Márquez, pieza que ha trascendido fronteras y es de las más aclamadas en escenarios internacionales.

Fechas, horarios y participantes del Concierto Mexicano 2025

El Concierto Mexicano se llevará a cabo en dos fechas: martes 9 y miércoles 10 de septiembre, ambos a las 20:00 horas (tiempo local).

En el escenario destacará la participación del saxofonista Rodrigo Garibay , acompañado por la orquesta bajo la dirección de Raúl Aquiles Delgado, quienes prometen una velada llena de emoción y orgullo patrio.

¿Dónde queda la Sala Nezahualcóyotl?

La sede del evento será la Sala Nezahualcóyotl , ubicada en avenida Insurgentes Sur 3000, dentro de Ciudad Universitaria, en la alcaldía Coyoacán.

Este recinto es reconocido como uno de los mejores espacios acústicos de América Latina y sede habitual de la Orquesta Filarmónica de la UNAM .

El acceso está permitido a partir de los ocho años, con recomendaciones de llegar con anticipación por el cupo limitado de estacionamiento.

¿Cuál es el precio de los boletos para el Concierto Mexicano de la Orquesta de Minería?

Los boletos tienen un costo que va de 400 a 800 pesos, dependiendo de la zona y pueden adquirirse tanto en taquillas como en línea a través del siguiente link .

Cabe destacar que existen descuentos disponibles únicamente en taquillas.

¿Por qué es un gran plan celebrar las Fiestas Patrias con la Orquesta de Minería?

El Concierto Mexicano 2025 será una oportunidad para iniciar las fiestas patrias de manera cultural y vibrante, disfrutando de composiciones que exaltan la riqueza musical de México.

Entre tradición y modernidad, la Orquesta Sinfónica de Minería invita a los capitalinos a vivir un septiembre lleno de arte y orgullo nacional.

