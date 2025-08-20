Música Contra el Olvido 2025: Fecha del festival cultural UNAM en CU
UNAM prepara festival cultural con música, danza y cine completamente gratis, un evento multidisciplinario que reúne la riqueza cultural de México y el mundo.
Como parte de la celebración mundial del día de la música, el departamento de Cultura UNAM tiene preparada una mega celebración con conciertos, funciones de cine y obras de teatro.
Este festival cultural llegará a CU en septiembre de 2025, completamente gratuito y con un ‘line up’ de primer nivel. El festival se realizará el último fin de semana de septiembre.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.
Estos son los artistas que se presentarán en Música Contra el Olvido
- Emjay
- Luisa Almaguer
- Kevis y Maykyy
- Mike Díaz
- Rayben
- Erich
- Los Eclipses
- Djiby Diabate
- Rita Donte
- Basasa
- Victoria Sur
- Cantores del Sur
¿Dónde y cuándo es Música Contra el Olvido?
Música Contra el Olvido 2025 se llevará a cabo el 27 y 28 de septiembre en las islas de CU, en próximos días se publicaran los horarios oficiales, así como el mapa del evento y la programación completa.