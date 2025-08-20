inklusion.png Sitio accesible
Música Contra el Olvido 2025: Fecha del festival cultural UNAM en CU

UNAM prepara festival cultural con música, danza y cine completamente gratis, un evento multidisciplinario que reúne la riqueza cultural de México y el mundo.

Música Contra el Olvido UNAM
Getty Images
1 minutos de lectura.
Escrito por: Sergio Valladares

Como parte de la celebración mundial del día de la música, el departamento de Cultura UNAM tiene preparada una mega celebración con conciertos, funciones de cine y obras de teatro.

Este festival cultural llegará a CU en septiembre de 2025, completamente gratuito y con un ‘line up’ de primer nivel. El festival se realizará el último fin de semana de septiembre.

Estos son los artistas que se presentarán en Música Contra el Olvido

  • Emjay
  • Luisa Almaguer
  • Kevis y Maykyy
  • Mike Díaz
  • Rayben
  • Erich
  • Los Eclipses
  • Djiby Diabate
  • Rita Donte
  • Basasa
  • Victoria Sur
  • Cantores del Sur

¿Dónde y cuándo es Música Contra el Olvido?

Música Contra el Olvido 2025 se llevará a cabo el 27 y 28 de septiembre en las islas de CU, en próximos días se publicaran los horarios oficiales, así como el mapa del evento y la programación completa.

CDMX
Conciertos
