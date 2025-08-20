Música Contra el Olvido 2025: Fecha del festival cultural UNAM en CU

Como parte de la celebración mundial del día de la música, el departamento de Cultura UNAM tiene preparada una mega celebración con conciertos, funciones de cine y obras de teatro.

Este festival cultural llegará a CU en septiembre de 2025, completamente gratuito y con un ‘line up’ de primer nivel. El festival se realizará el último fin de semana de septiembre.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Estos son los artistas que se presentarán en Música Contra el Olvido

Emjay

Luisa Almaguer

Kevis y Maykyy

Mike Díaz

Rayben

Erich

Los Eclipses

Djiby Diabate

Rita Donte

Basasa

Victoria Sur

Cantores del Sur

¿Dónde y cuándo es Música Contra el Olvido?

Música Contra el Olvido 2025 se llevará a cabo el 27 y 28 de septiembre en las islas de CU, en próximos días se publicaran los horarios oficiales, así como el mapa del evento y la programación completa.