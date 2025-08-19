Llega la Feria Cholula 2025, una celebración milenaria que se lleva a cabo en el corazón poblano

La 75ª edición de la Feria de San Pedro Cholula, conocida como la Feria Milenaria, se celebrará del 29 de agosto al 16 de septiembre de 2025 en la Plaza de la Concordia. Este evento en honor a la Virgen de los Remedios ofrece música, cultura, gastronomía y tradiciones que convierten a Cholula en el epicentro de la fiesta poblana.

En and40 encontrarás información sobre fechas, costos, actividades, cartelera de artistas y cómo llegar para que disfrutes al máximo esta experiencia.

Fechas y ubicación: ¡Prepárate para la fiesta!

La feria comenzará a las 18:00 horas con una ceremonia inaugural en la Plaza de la Concordia, corazón de San Pedro Cholula. El evento se extenderá hasta septiembre transformando las calles en un espacio lleno de música, danza y color.

San Pedro Cholula, considerado el Pueblo Mágico más visitado de Puebla, recibirá a más de 100 mil visitantes, generando una derrama económica superior a los 200 millones de pesos. Su ubicación, a pocos minutos de la Gran Pirámide y la Iglesia de los Remedios, lo convierte en un lugar ideal para vivir una fiesta que combina tradición y modernidad.

Costos: Una feria para todos

La entrada a la feria y a los conciertos principales es totalmente gratuita. Esto permite que cualquier persona disfrute de los artistas y espectáculos sin preocuparse por el costo.

Sin embargo, se recomienda llevar efectivo para consumir en los puestos de antojitos, juegos mecánicos y artesanías, cuyos precios son accesibles. Además, el Trueque Milenario del 7 y 8 de septiembre no requiere dinero, ya que se realiza con intercambio de objetos, un atractivo único que conecta con la historia prehispánica.

Actividades: Cultura, tradición y diversión

La Feria de San Pedro Cholula ofrece un programa diverso. Entre las actividades más esperadas destacan el Trueque Milenario, el Corredor de Pueblos Mágicos, la Procesión de los Faroles y el desfile del 16 de septiembre.

Además, habrá danzas tradicionales, juegos mecánicos, espectáculos de fuegos artificiales y recorridos turísticos como el Turibike, que te llevará por los sitios históricos más importantes de Cholula.

Cartel de artistas: Música para todos los gustos

El escenario principal de la Plaza de la Concordia recibirá cada noche a artistas de diferentes géneros musicales. La inauguración será con Matute el 29 de agosto, y le seguirán agrupaciones como Grupo Palomo, Los Yaguaru, El Poder del Norte, Sonora Santanera, Los Askis y Los Acosta, entre muchos más:



30 de agosto: Alberto Pedroza

1 de septiembre: Grupo Palomo

2 de septiembre: Los Yaguaru

3 de septiembre: El Poder del Norte

4 de septiembre: Banda Misteriosa

5 de septiembre: Ali Telez

6 de septiembre: Sonora Santanera

9 de septiembre: Guerra de Chistes

10 de septiembre: Víctor García, La Apuesta, Giles, Blanco y Negro

11 de septiembre: Grupo Ensamble

12 de septiembre: Los Askis

13 de septiembre: Bogueto

14 de septiembre: Sonido Famoso

15 de septiembre: Los Acosta

La programación también incluirá espectáculos de comedia como la Guerra de Chistes y conciertos de pop, cumbia y norteño, garantizando un ambiente festivo para todos los gustos.

Cómo llegar: Fácil y rápido

Desde el centro de Puebla, el trayecto en autobús hacia San Pedro Cholula dura entre 30 y 40 minutos. Otra opción es llegar en vehículo particular por Avenida Morelos, aunque se recomienda hacerlo con anticipación debido a la afluencia.

Tradición y sabor: Así se vivió la Feria del Nopal 2025 en la CDMX [VIDEO] La Feria del Nopal 2025 se llevó a cabo frente al Monumento a la Revolución en la CDMX; sabor, tradición, convivencia familiar y lo que se vivió en el evento.

También puedes optar por recorridos turísticos como el Turibike, una forma divertida de explorar los rincones históricos de Cholula mientras disfrutas de la feria.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.