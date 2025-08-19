Talleres, música y danza en este centro cultural poco conocido en Coyoacán
Si te gusta tomar talleres, ir a conciertos o aprender sobre danza, la Casa de Cultura Jesús Reyes Heroles es para ti, aquí te contamos los detalles.
Coyoacán es una zona donde hay muchos recintos culturales, uno de los más destacados es la Casa Museo Frida Kahlo, sin embargo, otro que llama mucho la atención es la Casa de Cultura Jesús Reyes Heroles , donde hay talleres, música y danza.
En el barrio de Santa Catarina en Coyoacán puedes encontrar la Casa de Cultura Jesús Reyes Heroles, una propiedad del siglo XVIII que se ha convertido en un refugio para los amantes del arte, la música y como un espacio para relajarse.
¿Qué actividades hay en la Casa de Cultura Jesús Reyes Heroles?
La Casa de Cultura Jesús Reyes Heroles tiene una gran variedad de actividades, hay clases de arte, música, danza, literatura y meditación. Además, hay recitales y conciertos. Cuenta con teatro, salón de danza, sala de juntas, jardín central y salones para talleres de artes plásticas.
Se dice que esta propiedad fue una fábrica de papel y después una casa que habitaron diversos dueños hasta 1985 y fue el presidente Miguel de la Madrid quien donó la propiedad y se convirtió en un espacio cultural .
En promedio, cada mes 5 mil personas visitan esta casa cultural y se ha convertido en un referente tanto para los habitantes de la alcaldía Coyoacán y sus alrededores.
Este espacio histórico del barrio de Santa Catarina en Coyoacán, data del siglo XVIII.
Reúne distintas expresiones artísticas en sus jardines, salas y áreas comunes.🎨🖌️
Visítalo y déjate sorprender por su encanto.😉 pic.twitter.com/yZAklvGtZY
¿Por qué se llama Jesús Reyes Heroles?
Se llama Jesús Reyes Heroles en honor al historiados y politólogo veracruzano a quien se le atribuye la concepción del estado mexicano posrevolucionario. Es autor de “El liberalismo mexicano”, un libro que aborda la euforia constitucional de 1820.
Ubicación y cómo llegar a la Casa de Cultura Jesús Reyes Heroles
La Casa de Cultura Jesús Reyes Heroles se encuentra ubicada en Avenida Francisco Sosa 202 en Santa Catarina, Coyoacán y tiene un horario de martes a domingo de las 11:00 a las 18:00 horas, la entrada es gratuita.
