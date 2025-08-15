Cineteca Chapultepec abre sus puertas con funciones gratis

La nueva Cineteca Nacional de Chapultepec por fin está en funcionamiento. Este complejo cultural ubicado en el corazón de la cuarta sección de Chapultepec; contará con 8 salas de proyección y un foro al aire libre donde se harán funciones especiales completamente gratuitas.

La Cineteca Chapultepec es el resultado de un trabajo conjunto entre IMCINE y la Secretaría de Cultura . Esta edificación tuvo un periodo de construcción de más de 7 años y es uno de los proyectos más ambiciosos en materia de cinematografía nacional.

Esta tercera sede de la Cineteca Nacional tendrá una programación y ciclos de proyección diferentes a sus otras dos sedes hermanas. Además de eso se prevé que se aprovechen las instalaciones del complejo para ofrecer actividades y talleres culturales periódicamente.

Ubicación y servicios de la Cineteca Chapultepec

La nueva Cineteca Nacional Chapultepec está ubicada en: Av. Vasco de Quiroga #1401, Colonia Santa Fe Álvaro Obregón, a un costado del panteón civil de Santa Fe.

Para llegar puedes utilizar la línea 3 del cablebús , que va de Constituyentes a Vasco de Quiroga. La Cineteca Chapultepec está a 10 minutos caminando de la terminal Vasco de Quiroga.

Dentro de las instalaciones podrás disfrutar de estos servicios:



Estacionamiento para automóviles y bicicletas



Dulcería



Cafetería y Restaurante



Terraza



El costo para las funciones es de $70 mxn y de $50mxn los martes y miércoles, se aplica un descuento para estudiantes y adultos mayores.

El estacionamiento tiene un costo de $50mxn por tiempo indefinido.

Estas son las funciones gratis en la Cineteca Chapultepec

Durante la primera semana de funcionamiento, las entradas van a ser completamente gratuitas. Además de que se va a incluir una selección especial de películas mexicanas en conmemoración al Día del Cine Méxicano.

Puedes checar todos las funciones y horarios de la programación en la página web . Es importante señalar que durante estos primeros días no se podrán adquirir los boletos en la página, únicamente en taquillas.

Te invitamos al inicio de actividades plenas de la Cineteca Nacional Chapultepec ✨🦗 con la celebración de la SEMANA DEL CINE MEXICANO 🎥. La cita será del 16 al 21 de agosto en la Cuarta Sección de Chapultepec con programación especial que incluye títulos para toda la familia.… pic.twitter.com/UiMb9jIQeE — Cineteca Nacional (@CinetecaMexico) August 15, 2025

