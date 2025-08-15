Nueva experiencia Inmersiva Gundam Bandai en CDMX

‘Gundam’ es una de las franquicias más queridas y populares de Japón. Desde mediados de los 80 ‘s se ha consolidado como una de los coleccionables más preciados por chicos y grandes.

Desde su primera adaptación a escala por parte de Bandai en 1988, los ‘gunplas’ (modelo plástico de Gundam) han ido creciendo su número de variantes y popularidad alrededor del mundo.

Actualmente hay 6 tipos de escalas y más de 400 modelos diferentes, dentro de los cuales los clásicos o modelos de plástico son los más populares. Su precio también depende de la calidad de los materiales y el número de piezas.

Todo lo que debes de la saga ‘Mobile Suit Gundam’

‘Mobile Suit Gundam’ o simplemente ‘Gundam’ es un anime de ciencia ficción de finales de los 70´s. Este anime pertenece al subgénero de los ‘mecha’ (robot gigante pilotado por humanos) y fue producido originalmente por Sunrise y posteriormente por Bandai Namco.

La historia está centrada en un futuro apocalíptico en el que los humanos se ven forzados a migrar al espacio exterior por la sobrepoblación y la falta de recursos. Creando grupos de colonias reguladas por la Federación Terrestre, la humanidad logra salir adelante, pero los conflictos son constantes entre las colonias y el gobierno de la tierra.

‘Gundam’ es una serie que se ha caracterizado por sus comentarios políticos y su fuerte crítica a los gobiernos totalitarios, el que su principal premisa sean los conflictos bélicos hacen que sea perfecta para las coyunturas sociales.

¿Qué hay en la experiencia Gundam de Bandai?

La experiencia ‘Gundam’ de Bandai está pensada como un recorrido inmersivo donde a través de un ‘show’ de luces y sonido puedas sentirte parte del universo de los ‘mecha’.

Con ayuda de pantallas y una gran cantidad de stands de exhibición te adentraras en la historia de la franquicia, durante tu recorrido tendrás la oportunidad de ver videos exclusivos de décadas pasadas del anime.

Uno de los principales atractivos es la exhibición en la sala principal de un ‘mecha’ a tamaño escala del RX-78-2 Gundam , con más de dos metros de altura y una imponente envergadura este es el vistazo más real al mundo ‘Mobile Suit Gundam’.

También hay una tienda especial donde podrás adquirir modelos exclusivos.

Ubicación y fechas de la experiencia Gundam

La experiencia está abierta para todo público de manera gratuita, del 15 al 17 de agosto de 2025 en el Foro Allende, de 10 am a 7pm.

El Foro Allende es un recinto muy céntrico, está ubicado a tan solo unos pasos de la plancha del zócalo: Calle Allende 5, Centro Histórico de la CDMX. Puedes llegar en la línea 2 del Metro, bajando en la estación Allende.

