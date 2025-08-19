Días en los que no está abierto el Zoológico de Chapultepec y horarios para visitarlo

Si en estas vacaciones de verano 2025 te vas a dar tiempo para ir a visitar a la panda Xin Xin en compañía de tu familia, es muy importante que tomes en cuenta cuáles son los días que no abre el zoológico de Chapultepec y sus horarios.

Si quieres conocer y despedirte de la última panda mexicana, estos son los días en los que no debes de ir al zoológico. Toma nota.

Estos son los días que no abre el zoológico de Chapultepec

Un paseo al zoológico de Chapultepec es una de las tradiciones de las familias mexicanas más populares y, por supuesto, se trata de un viaje que requiere planeación con tiempo. Es importante llevar ropa cómoda, bloqueador solar, agua, algún refrigerio y, por supuesto, checar los horarios del recinto.

Si estás planeando una visita al zoológico de Chapultepec en estas vacaciones de verano , te recomendamos que no la organices en los días en el que el recinto permanece cerrado:



El zoológico de Chapultepec está cerrado todos los lunes (sea festivo o no)

está cerrado (sea festivo o no) El 25 de diciembre y el 1 de enero.

¿Qué días puedo ir al zoológico de Chapultepec a ver a la panda Xin Xin?

De acuerdo con la Sedema, Xin Xin, la última panda gigante mexicana está viviendo la última etapa de su vida. La pandita acaba de cumplir 35 años, por lo que el zoológico de Chapultepec invitó a los mexicanos a despedirse de este amado ejemplar que se convirtió en uno de los animales consentidos del recinto

Los horarios del zoológico de Chapultepec, ubicado en calzada Chivatito s/n, Bosque de Chapultepec I Secc, en la alcaldía Miguel Hidalgo, son los siguientes:

De martes a domingo de 9:00 a 16:30 horas.

¿Cuánto cobran por entrada al Zoológico de Chapultepec?

Aunque no lo creas, la entrada al zoológico de Chapultepec es totalmente gratuita; sin embargo, sí existen algunas actividades que tienen un costo.

El zoológico de Chapultepec se divide en biomas: desierto, pastizales, franja costera, tundra, aviario, bosque templado y bosque tropical. Además, cuenta con 222 especies de fauna silvestre, algunas de ellas en peligro de extinción como los ajolotes, los conejos de los volcanes y la adorada panda mexicana Xin Xin.

¿Por qué Xin Xin es mexicana?

Xin Xin es uno de los tres pandas que viven en cautivero fuera de China. Ella es hija de Tohuí y Chia Chia. Tohuí, a su vez, es hija de Ying Ying y Pe Pe, una pareja de pandas que fueron regalados a México por China, en 1975.

Se dice que Xin Xin es una panda mexicana porque nació en el Zoológico de Chapultepec, en la CDMX, el 1 de julio de 1990. Aprovecha tus vacaciones de verano para visitarla y recordar tu infancia.

