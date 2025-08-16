Desempolva los tenis, habrá carrera en el Bosque de Chapultepec; fecha y precio de inscripción
¡Atención runners! Habrá una carrera en el Bosque de Chapultepec para chicos y grandes, aquí te decimos cuándo y cómo inscribirte.
Si tienes espíritu deportivo y competitivo, no te puedes perder la carrera del Bosque de Chapultepec donde vas a poder correr en tres secciones del pulmón más grande de la CDMX, aquí te compartimos todos los detalles.
Carrera del Bosque de Chapultepec 2025
La carrera del Bosque de Chapultepec 2025 es un evento deportivo en el que podrán participar todas las personas mayores de 15 años. Además, no importa que no tengas una gran condición pues habrá diferentes categorías y distancias.
Habrá categorías femenil y varonil y se dividirán en:
- 15 a 19 años
- 20 a 29 años
- 30 a 39 años
- 40 a 49 años
- 50 a 59 años
- 60 años y más
La salida será sobre la Gran Avenida dentro de la primera sección del Bosque de Chapultepec, a unos 250 metros del Complejo Cultural de Los Pinos y la meta se ubicará en el Monumento a Los Niños Héroes.
Inscripción y precios de la carrera del Bosque de Chapultepec
Las inscripciones para la carrera del Bosque de Chapultepec se pueden realizar en el siguiente enlace y en las tiendas Innovasporte del país, tendrá un costo de 500 pesos.
Los kits se entregarán el sábado 6 de septiembre en la Fuente Xochipilli del Bosque de Chapultepec ubicado en Avenida de los Compositores, segunda sección del Bosque de Chapultepec en un horario de las 09:300 a las 16:30 horas.
Beneficios de practicar el running
Correr es uno de los deportes que más se practican en todo e mundo y además de que es te ayuda a mantenerte en forma tiene muchos beneficios, aquí te compartimos algunos:
- Mejora el sistema cardiorrespiratorio
- Fortalece los huesos y los músculos
- Ayuda a prevenir o disminuir el riesgo de enfermedades
- Fortalece el sistema inmune
- Favorece la pérdida de peso
- Disminuye el estrés y combate la ansiedad y depresión
- Ayuda a dormir mejor
