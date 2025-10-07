¡Terror peludo! Habrá Halloween de perritos en CDMX este 2025; fecha, actividades y más

Si estás pensando en incluir a tus mascotas en las próximas celebraciones de Día de Muertos te tenemos muy buenas noticias, pues la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM) de la Ciudad de México (CDMX) anunció que a finales de octubre de este 2025 se estará llevando a cabo el llamado Halloween de perritos de todas las edades y tamaños.

De acuerdo con el anuncio de la demarcación capitalina, durante el evento se estará llevando a cabo una adopción responsable, esto con la finalidad de que perros en situación de calle puedan encontrar un hogar en donde se les brinde la atención necesaria.

¿Cuándo y en dónde será el Halloween de perritos de la CDMX?

El Halloween de perritos organizado por la alcaldía GAM se estará llevando a cabo el próximo viernes 31 de octubre en el Centro Cultural Futurama, el cual se ubica en Otavalo número 7, esquina con Avenida IPN en la colonia Lindavista de la Ciudad de México.

Se señaló que la entrada será completamente libre y gratuita al evento, esto en un horario de las 14:00 a las 20:00 horas. Es importante mencionar que se recomienda acudir con los perritos y mascotas debidamente disfrazadas para poder disfrutar más del Halloween dedicado para los lomitos.

¿Qué habrá en el Halloween de perritos en la CDMX?

Al tratarse de un evento completamente social y cultural, el Halloween para mascotas contará con espacios que van desde pasarelas, hasta áreas de adopción responsable, esto con la finalidad de encontrarle hogar a los ejemplares que se encuentran en situación de abandono y vulnerabilidad en la CDMX.

De acuerdo con la alcaldía GAM, en el evento se podrá disfrutar de lo siguiente:

Pasarela de perritos

Concurso de disfraces

Servicios de salud para mascotas

Zona de juegos

Marcha de perritos

Adopción responsable

Stands temáticos

Vale la pena mencionar que se espera un lleno total a lo largo de la celebración por motivo del Día de Muertos, por lo cual se recomienda llegar con tiempo suficiente para poder ingresar al recinto en donde se llevará a cabo el Halloween.

Ideas de disfraces para perros este 2025

Algunas de las ideas más originales para disfrazar a tus perros este 2025 y que se han hecho virales en las diferentes plataformas de las redes sociales son las siguientes:

Merlina

Joker

Personajes de El Conjuro

It

Momia

Perro salchicha “endiablado”

Ángel

Chucky

