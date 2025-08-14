Grupo Pesado y El Malilla gratis en el Festival de Cuautitlán 2025

En el Edomex se llevará a cabo el Festival de Cuautitlán 2025 , así que si te gusta el bailongo, en adn40 te compartimos todos los detalles de este evento que no te puedes perder.

¿Qué artistas se presentarán en el Festival de Cuautitlán 2025?

Durante el Festival de Cuautitlán 2025, los asistentes podrán disfrutar de juegos y música que estará a cargo de destacados artistas:



Germán Montero y Nathalia Milan

Fernando de la Mora

Los Ángeles de Charly

El Malilla y Uzielito Mix

Los Caminantes de Brígido Ramírez y la Sonora Santanera con María Fernanda

Sonido Banes, Sonido La Changa y Sonido Los JR’s

Grupo Pesado

Banda Pequeños Musical

Fecha y ubicación del Festival de Cuautitlán 2025

Así que si todavía no tienes plan para este fin de semana, el Festival de Cuautitlán 2025 se llevará a cabo del 16 al 23 de agosto en el Estadio Los Pinos ubicado en la avenida de los Ahuehuetes número 106, Los Morales. Lo mejor de todo es que será completamente gratis.

Dicho evento se realizará con miras al festejo por el 201 aniversario del municipio de Cuautitlán.

¿Cómo llegar a Cuautitlán desde CDMX?

Si quieres ir al Festival Cuautitlán 2025 pero vives en la CDMX la forma más fácil de llegar es por Antonio Caso e incorporarse a la avenida Marina Nacional. Posteriormente hay que desviarse a la Bahía de San Hipólito e ingresar a Ejército Nacional y continuar hacia avenida Río San Joaquín.

Deberás continuar hasta Periférico con dirección Norte y luego hacia la autopista México-Querétaro; después toma la calzada Guadalupe, Aurora del Hierro, Avenida los Fresnos y Ahuehuetes.

