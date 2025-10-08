Brinda, saborea y vibra: Val’Quirico se llena de aromas con festival Aire Tinto 2025

El encantador pueblo estilo europeo de Val’Quirico será sede nuevamente del festival enogastronómico Aire Tinto 2025, una experiencia que promete deleitar los sentidos con lo mejor del vino, la gastronomía y la música en un solo lugar.

“Un espacio icónico donde puedes dejarte ir, ser tú y sorprenderte con toda la oferta disponible dentro del festival. Sube de nivel tu afición por el vino y el gusto por disfrutar de la buena vida”, se lee en la descripción del evento.

Durante varios días, Val’Quirico se convierte en el epicentro del deleite para los paladares más exigentes, te contamos los detalles.

¿Cuándo es el festival Aire Tinto 2025 en Val’Quirico?

Este otoño, el vino es protagonista. Disfrútalo en Val’Quirico, los próximos 18 y 19 de octubre, de 11:00 a.m. a 7:00 p.m.

Regresa el festival enogourmet más esperado al corazón de la llamada “Toscana mexicana”. Prepárate para una experiencia sensorial única entre vinos, sabores exquisitos y música en vivo.

Esta experiencia es ideal para vivirla con amigos, en pareja o junto a la familia. Con cualquiera de tus seres queridos podrás disfrutar sin prisa.

Precio de los boletos para el festival Aire Tinto 2025 en Val’Quirico

Aire Tinto 2025 cuenta con diversos paquetes que se ajustan a tu economía:



Boleto Reserva 280

Boleto Gran Reserva 750

Boleto Comilona: Gran Reserva + Comilona Sunset 1090

Boleto VIP Aire Tinto 1890

¿Qué actvidades habrá en el festival Aire Tinto 2025 en Val’Quirico?

Recorre México y el mundo a través de sus vinos. Desde bodegas legendarias como Santo Tomás, Monte Xanic, Casa Madero hasta proyectos emergentes que están redefiniendo el panorama vinícola. Conversa directamente con enólogos y sommeliers.

Además de la oferta gastronómica y vinícola, la música en vivo será protagonista con presentaciones de artistas que complementarán la atmósfera festiva del lugar con temas de los 80, 90 y 2000. Todo esto enmarcado por la arquitectura única de Val’Quirico, que aporta un toque mágico al recorrido de los visitantes.

