Coachella ya lanzó su cartel para 2026 y ¡está que arde! Aquí fecha y boletos

¡Coachella 2026 está que arde! El festival más icónico del desierto californiano soltó su cartel para el próximo año, y viene con todo, desde pop estelar hasta joyas alternativas que prometen sorprender. Si te preguntas quiénes son los headliners, qué trae la letra pequeña, cuándo salen los boletos y cómo llegar desde México, en adn40 te lo contamos todo para que no te pierdas ni un detalle.

Cartel del Coachella 2026

Coachella 2026 trae un trío de ases que promete hacer historia:



Sabrina Carpenter

Justin Bieber

Karol G

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Los tres encabezan el festival con presentaciones que estarán llenas de hits globales y energía desbordante. A este combo se suma Anyma con su proyecto Æden, un show visual que ya causa expectativa mundial.

Este lineup principal marca un giro hacia lo más pop que Coachella ha tenido en años, pensado para los fans que aman cantar y bailar sin descanso. Sin embargo, también mantiene la variedad que caracteriza al festival, con propuestas de rock, hip-hop y electrónica. El balance perfecto para quienes buscan diversidad musical.

El cartel no solo brilla por sus headliners. En la lista aparecen nombres que garantizan intensidad y estilos para todos los gustos: The Strokes, Iggy Pop, Nine Inch Noize, Turnstile, DEVO, The xx, Young Thug, Kaskade y BIGBANG son solo algunos de los que figuran.

También destacan artistas como David Byrne, FKA twigs, Laufey, Clipse, Interpol, Disclosure, Labrinth, Little Simz y Radiohead con Kid A Mnesia. Esta mezcla entre leyendas, colaboraciones únicas y proyectos experimentales convierte a Coachella 2026 en un verdadero buffet musical.

Fechas y boletos de Coachella 2026

El festival se realizará en el Empire Polo Club de Indio, California, los fines de semana del 10 al 12 y del 17 al 19 de abril de 2026. La venta general de boletos arranca el 19 de septiembre de 2025 a las 11:00 a. m. (hora del Pacífico).

Los precios varían: pases generales desde $549 dólares, VIP desde mil 119 dólares, con acceso anticipado para quienes asistieron en 2024 o 2025. Para los demás, el registro previo en coachella.com es clave para asegurar un lugar.

¿Cómo le hago para ir desde México?

Viajar desde México a Coachella es posible con buena planeación. Un pase general más vuelo CDMX-Los Ángeles, hospedaje, transporte y comida puede costar entre $25 mil y $50 mil pesos por persona. Opciones como acampar o compartir gastos reducen el presupuesto.

Shakira invitó a Belinda a cantar en su concierto número 11 en México; interpretaron Día de Enero [VIDEO] Shakira invitó a Belinda a interpretar su éxito Día de enero, casualmente, Antonio de la Rúa, quien fue inspiración de esta canción, se encontraba entre el público.

Los vuelos a Los Ángeles rondan entre $5 mil y $10 mil pesos, mientras que el hospedaje en Indio o Palm Springs puede ir de $3 mil a $8 mil pesos por noche. Otra opción es acampar en el festival, con paquetes más accesibles. Planear con anticipación es la clave para no perderse esta experiencia única.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.