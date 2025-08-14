El Simifest regresa este 2025 con increíble cartel, precios y nueva ubicación

El Simifest debutó en el 2024 con una edición que fue un éxito, por lo que este 2025 busca repetir y mejorar la fórmula y ya anunció su cartelera oficial, precios y nueva ubicación para que miles de personas puedan disfrutarlo.

El Simifest se ha hecho más grande este año, con una cartelera en la que tiene a más artistas y, además, con una nueva ubicación en un lugar que ya se ha convertido en un clásico para los grandes festivales que hay en la Ciudad de México.

Cartelera oficial del Simifest 2025

En el 2024, Jungle fue el gran estelar del Simifest, pero para este 2025 han decidido ampliar su oferta y nos aseguraron la presencia de:



Empire of the Sun

Leon Bridges

Caloncho

Maribou State

Rhye

Roosevelt

Darius

Sin mencionar que también contarán con Drama, Lewis Ofman, Simpson Ahuevo, Life on Planets, Go Golden Junk, Rubio, Romoo, Matías y Daniel, y Rosas, para tener un total de 16 artistas que se presentarán un único día.

Fecha y ubicación del Simifest 2025

La gran fiesta del Dr. Simi tendrá lugar el sábado 29 de noviembre, en el Autódromo Hermanos Rodríguez , un recinto en el que también hay festivales del calibre de EDC y el Corona Capital.

En esta ocasión el Simifest será de un solo día, sin embargo, si vuelve a repetir e incluso superar su éxito, se podría convertir en un festival de dos días, ampliando mucho más su oferta.

Precios del Simifest 2025

Por si fuera poco, recordemos que los boletos para el Simifest se pueden conseguir a través de Ticketmaster y ya se ha revelado el precio que tendrán durante la fase 1, en sus diferentes presentaciones:



Acceso General: $1640

Preferente: $2867

VIP: $4270

Así que ya lo sabes, el Simifest del 2025 busca ser uno de los grandes festivales de la CDMX y estos fueron todos los detalles para que no te lo pierdas.

