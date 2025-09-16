Esto cuesta acudir al Festival del Queso y el Chocolate y las actividades que habrá
Los clientes podrán disfrutar de la gran variedad de quesos y chocolates mientras saborean un rico mezcal o licor artesanal; los boletos son muy baratos.
El Festival del Queso y Chocolate 2025 se llevará a cabo en Tepoztlán, Estado de México, los días 18 y 19 de octubre en el Gran Hotel Real, y los amantes de estas dos delicias gastronómicas podrán disfrutar del evento pagando un boleto que tiene un costo de tan solo 30 pesos.
Los visitantes podrán deleitarse con las diferentes variedades de queso y chocolate de alta calidad y probar múltiples combinaciones reconfortantes, mientras degustan licor artesanal o mezcal.
¿A qué hora es el Festival del Queso y el Chocolate 2025?
El festival se realizará el sábado 18 de octubre, de 11:00 am a 20:00 pm y el domingo 19 de octubre, de 10:00 am a 18:00 pm. El evento está dedicado tanto a los comelones y amantes del queso y el chocolate como a los comerciantes y dueños de negocios que buscan llevarle algo nuevo a sus clientes.
¿Qué actividades habrá en el Festival del Queso y el Chocolate?
Al festival acudirán más de 60 expositores que presentarán productos artesanales, chocolates, quesos, café, variedad de mezcales y otros patillos tradicionales.
Los visitantes podrán probar varios tipos de queso por ejemplo:
- Mozzarella
- Manchego
- Roquefort
- Gouda
- Queso de cabra
- Queso azul
¿Cuáles son los tipos de chocolate que habrá en el festival?
Los expositores sorprenderán a los clientes con chocolates nacionales finos e internacionales, elaborados por ingredientes de primera calidad. Ya sea por las tabletas, bombones o los dulces, a los asistentes se les hará agua la boca.
¿Qué actividades habrá en el festival?
Durante el festival habrá venta de deliciosos antojitos mexicanos, así como platillos argentinos y carne asada al carbón. El evento también contará con música en vivo y un DJ.
¿Cómo llegar al festival?
En caso de llegar a través de transporte público, los visitantes deben bajarse en Lechería del Tren Suburbano y después tomar un camión a Tepotzotlán, en la base de camiones. El precio es de 30 pesos.
