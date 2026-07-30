Crisis de violencia en Oaxaca: hallan tres cuerpos en Juquila y suman 40 homicidios en julio

Luego de una semana del asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar, tres personas fueron encontradas sin vida a un costado de una carretera en el municipio de Santa Catarina Juquila, un nuevo hecho que ha incrementado la preocupación por la inseguridad que enfrenta la entidad.

El hallazgo ocurrió la mañana del jueves 30 de julio, sobre la carretera que comunica a Santa Catarina Juquila con Yolotepec, en la región de la Costa.

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La escena, marcada por un vehículo completamente calcinado y tres cuerpos con visibles huellas de violencia, movilizó a corporaciones de seguridad y a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca.

=FISCALÍA INFORMA=



Abre FGEO carpeta de investigación por homicidio registrado en carretera en la zona de Santa Catarina Juquila



La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) inició las investigaciones correspondientes por el delito de homicidio calificado con ventaja, tras… pic.twitter.com/H5QMnuiNMB — Fiscalía General (@FISCALIA_GobOax) July 30, 2026

¿Cómo encontraron los tres cuerpos en Juquila, Oaxaca?

De acuerdo con los primeros reportes, el operativo comenzó tras una llamada al número de emergencias en la que se alertó sobre un automóvil envuelto en llamas.

Al arribar al sitio, elementos de la Policía Municipal localizaron un vehículo Seat Ibiza blanco, sin placas de circulación y completamente calcinado.

Durante la inspección de la zona, a un costado de la carretera fueron encontrados tres cuerpos sin vida, que, según la información preliminar, presentaban esposas metálicas en las manos y visibles signos de violencia.

Personal de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) acudió al lugar para realizar el levantamiento de indicios e iniciar las diligencias periciales correspondientes.

La dependencia informó que ya integra las carpetas de investigación para esclarecer lo ocurrido, identificar a las víctimas y dar con los responsables.

¿Oaxaca enfrenta una crisis de violencia?

El hallazgo ocurrió apenas una semana después del asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar, ocurrido el pasado 22 de julio, un caso que generó indignación entre organizaciones periodísticas y defensores de la libertad de expresión.

La cercanía entre ambos hechos ha reavivado el debate sobre la seguridad en Oaxaca y la exigencia de reforzar las estrategias para combatir la violencia en distintas regiones del estado.

En los últimos días, diversos actores políticos y sociales han cuestionado la situación de inseguridad que enfrenta la entidad, entre ellos se encuentran señalamientos públicos dirigidos al gobernador Salomón Jara, quien ha rechazado cualquier vínculo entre su administración y los hechos violentos registrados en Oaxaca, así como las agresiones contra periodistas.

Las investigaciones sobre el homicidio de Francisco Alejandro Leyva Aguilar y el hallazgo de los tres cuerpos en Juquila continúan por separado y, hasta el momento, la Fiscalía no ha informado que exista una relación entre ambos casos.

Oaxaca, entre los estados con más homicidios del país

La preocupación por la violencia en Oaxaca también se refleja en las cifras oficiales.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), difundidos por el Gobierno de México, entre enero y mayo de este año se contabilizaron 378 víctimas de homicidio doloso en la entidad, ubicándola entre los estados con mayor incidencia de este delito en el país.

Mientras avanzan las investigaciones, habitantes de distintas regiones de Oaxaca continúan exigiendo justicia para las víctimas y acciones que permitan recuperar la seguridad.

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