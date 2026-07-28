Regresaban a casa: Mueren 4 atletas oaxaqueñas en accidente vial tras competir en Maratón Guelaguetza

En un trágico accidente automovilístico, cuatro mujeres deportistas mexicanas fallecieron el lunes 27 de julio luego de haber participado en el Maratón Internacional Guelaguetza 2026.

Las deportistas mexicanas eran originarias de San Miguel Soyaltepec, un municipio en la región de la cuenca del Papaloapan, Oaxaca, además, pertenecían al club Xuta Xi Manga de Temascal.

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Identifican a las cuatro corredoras que perdieron la vida

De acuerdo con informes, las mujeres viajaban en una camioneta pick up, la cual terminó por impactarse contra un árbol y ahí perdieron la vida. El incidente ocurrió al costado de la carretera federal 145.

Las mujeres que perdieron la vida en este accidente fueron identificadas como:

Georgina Luis Espiridión Patricia Feliciano Lázaro Adelaida Ortiz Olguín Sofía Jiménez Felipe

Tras la llegada de los cuerpos de emergencia, confirmaron la muerte de las mujeres en el lugar. Además de las víctimas mortales, otras cuatro personas resultaron heridas y fueron llevadas a hospitales para recibir atención médica.

Grupos y asociaciones lamentan la muerte de las corredoras

Tras darse a conocer esta lamentable noticia, algunos grupos de corredores y asociaciones dedicadas al deporte dedicaron unas palabras para honrar y despedir a estas cuatro mujeres.

El Instituto del Deporte del Estado de Oaxaca expresó sus condolencias por el sensible fallecimiento de las corredoras. “Nos solidarizamos con sus familias, amistades y series queridos, deseándoles fortaleza y pronta resignación ante esta irreparable pérdida”, sentencia el comunicado.

Running Tux, una organización de eventos deportivos, también se unió a las condolencias. “Nos unimos a la pena del suceso de hoy, el fallecimiento de 4 corredoras originarias de Temascal, Oaxaca. Nos unimos al Club de Xuta Xi Manga”, se puede leer en la publicación.

El ayuntamiento municipal de San Miguel Soyaltepec también lamentó las pérdidas; mientras que el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, ofreció apoyo a las familias de las deportistas.

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