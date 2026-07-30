A dos años de la guerra en Sinaloa, analista de seguridad revela quién lleva la ventaja entre La Mayiza y Los Chapitos

Sinaloa lleva décadas viviendo una fuerte ola de violencia; sin embargo, desde hace dos años el panorama no ha hecho más que empeorar por la llamada Guerra de los Cárteles entre La Mayiza y Los Chapitos, es decir, tras la ruptura del Cártel de Sinaloa.

Desde septiembre de 2024 a la fecha, los homicidios, desapariciones, secuestros, extorsiones y el reclutamiento forzado ha ido en aumento en la entidad debido a que ambos grupos quieren quedarse con el poder del grupo que lideraron Ismael El Mayo Zambada y Joaquín El Chapo Guzmán décadas atrás.

Aunque no se sabe si la Guerra de Cárteles está por terminar, todo parece indicar que La Mayiza inclinaría la ventaja a su favor en Sinaloa, esto de acuerdo al experto en materia de seguridad, David Saucedo, que contó en exclusiva para adn Noticias cuáles son las razones de esto.

🔴 Tras las caídas de "El Mayo" Zambada y "El Chapo" Guzmán, la estructura del Cartel de Sinaloa se reconfigura. David Saucedo (@David_Saucedo_), experto en seguridad, analiza las nuevas cabezas del grupo criminal 👇https://t.co/htiaP7nMOI — adn Noticias (@adnnoticiasmx) July 29, 2026

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¿Por qué “La Mayiza” le ganaría a “Los Chapitos” en Sinaloa?

David Saucedo planteó que la balanza estaría a favor de La Mayiza, debido a que los principales líderes u operadores de Los Chapitos fueron arrestados o voluntariamente se entregaron a las autoridades de Estados Unidos.

“Hasta el momento pareciera que la balanza se inclina un poco más a favor de La Mayiza, es decir, Los Chapitos están perdiendo la guerra”, explicó.

Pese a esto, no se podría dar por “muerto” a la facción los Guzmán, debido a que aún tienen presencia en territorio, hombres, armas, recursos económico y, más importante, “la determinación para seguir combatiendo”.

¿Qué pasará con Los Chapitos si atrapan a todos los hijos de Guzmán Loera?

Actualmente, Ovidio Guzmán López, El Ratón, y Joaquín Guzmán López se encuentran presos en Estados Unidos esperando sentencia, mientras que las autoridades siguen en la búsqueda de Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar.

Sin embargo, si éstos llegan a ser abatidos o detenidos, David Saucedo ve a Aureliano Guzmán, El Guano y hermano de El Chapo, como el siguiente líder de la facción.

Ante ojos de especialistas, Los Chapitos se ven debilitados debido a las bajas de perfiles de alto control dentro de la facción:

Detenidos

Néstor Isidro Pérez Salazar, El Nini

Mario Alexander Gámez Cuevas, El Piyi o El Peyi

o Rey David Santiago Vargas, El Oso

Horacio Félix Loaiza, El H

César “N”, El Valdo

Mauro Alberto Núñez Ojeda, El Jando

Adrián “N”, El 20

Ricardo “N”, El Tío

Omar Félix Loaiza, El Pelón o El 08

o Kevin Alonso Gil Acosta, El 200

Abatidos o fallecidos

Óscar Noé Medina González, El Panu

Alan Gabriel Núñez Herrera

Juan Luis Castro Morales, El Gavilán

¿Y qué pasará con el Cártel de Sinaloa?

Al igual que otros especialistas y periodistas de temas de seguridad, David Saucedo detalló que sea cual sea el resultado de la guerra violenta en la entidad mexicana, el Cártel de Sinaloa no volverá a ser lo que fue.

Tras la entrega a las autoridades de EUA de El Mayo por parte Joaquín Guzmán López, el Cártel de Sinaloa mutó y ahora sólo se puede entender en dos bandos totalmente independientes: La Mayiza y Los Chapitos.

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