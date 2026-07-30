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Asesinan a Elvia Ramírez, activista que rescataba mascotas en Aguascalientes: falleció quemada

La mujer, de 60 años, dedicó parte de su vida a dar refugio a decenas de perros en situación de abandono, lo que la convirtió en una figura querida entre protectores de animales.

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2 minutos lectura
Escrito por: Berenice Aguilar

A varios días del crimen, la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes informó que Pedro “N”, señalado como presunto responsable del feminicidio, de Elvia Ramírez, fue vinculado a proceso, por lo que permanecerá en prisión preventiva mientras continúan las investigaciones.

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¿Cómo murió Elvia Ramírez?

De acuerdo con la Fiscalía, los hechos ocurrieron durante la madrugada del 27 de julio de 2026, en un domicilio ubicado en la comunidad de San Tadeo, municipio de Calvillo.

Las investigaciones señalan que Pedro “N” presuntamente provocó un incendio en la habitación donde se encontraba Elvia Ramírez, impidiendo que pudiera salir.

Tras el reporte de emergencia, elementos de Protección Civil, Bomberos y Atención Prehospitalaria de Calvillo, así como personal de la Cruz Roja, acudieron al inmueble para controlar el fuego y rescatar a la víctima.

La activista fue localizada con lesiones de gravedad y recibió atención médica especializada; sin embargo, horas después perdió la vida a consecuencia de las heridas provocadas por el incendio.

Familiares denunciaron violencia previa

Familiares de Elvia Ramírez señalaron que la activista sufría violencia física y verbal por parte de Pedro “N” y tenía problemas de adicción.

¿Qué pasará con Pedro “N”?

La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes informó que un juez determinó vincular a proceso a Pedro “N” por el delito de feminicidio.

Además, se le impuso la prisión preventiva oficiosa y justificada, por lo que permanecerá privado de la libertad mientras se desarrolla el proceso penal.

¿Qué pasará con los perros que rescató Elvia Ramírez?

Aunque Elvia Ramírez ya no está, su legado sigue vivo en los más de 60 perros que rescató del abandono, el maltrato y las calles; ahora, su familia trabaja para cumplir uno de los mayores deseos de la activista: que cada uno de ellos encuentre un hogar seguro, lleno de cariño y con personas dispuestas a darles una segunda oportunidad.

De acuerdo con Brenda, sobrina de Elvia, los perros permanecen por ahora en el domicilio donde eran cuidados por la rescatista, ubicado en la comunidad de San Tadeo, municipio de Calvillo, Aguascalientes.

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