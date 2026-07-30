El avión del caso “El Mayo” Zambada es exhibido en un museo de Estados Unidos

El War Eagles Air Museum, en Nuevo México, Estados Unidos, exhibe el avión utilizado en el operativo en el que fueron capturados Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, uno de los hijo de El Chapo Guzmán.

La aeronave fue pilotada por El Jando durante el traslado desde Sinaloa hacia Estados Unidos en julio de 2024.

De acuerdo con el reportaje, el FBI donó el avión al museo tras la petición de México de investigarlo.

El museo asegura que ningún representante del gobierno mexicano ha acudido a revisar la aeronave, que hoy es una de sus principales atracciones.