La Fiscalía General del Estado (FGE) de Oaxaca confirmó un ataque armado contra José Alberto Martínez, exalcalde de Miahuatlán e integrante del Frente Popular Revolucionario, en donde resultó herido junto a un escolta; no obstante, murió un integrante de su cuerpo de seguridad.

Por medio de un comunicado, las autoridades informaron que mantienen un operativo con el Gabinete Seguridad para dar con los responsables del ataque armado de la noche del lunes 22 de junio.

=FISCALÍA INFORMA=



Investiga FGEO agresión armada en Miahuatlán; despliega operativo conjunto e interinstitucional con el Gabinete de Seguridad



La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) realiza las investigaciones correspondientes y, junto con las instituciones que… pic.twitter.com/Vadw2LwuvI — Fiscalía General (@FISCALIA_GobOax) June 23, 2026

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Detalles del ataque contra exalcalde Miahuatlán, Oaxaca

De acuerdo a los detalles que ofreció la Fiscalía de Oaxaca, el atentado ocurrió en la carretera federal 175, a la altura del crucero de San Juan Bosco.

Tras esto, falleció en el lugar de los hechos (dentro del vehículo) uno de los escoltas, identificado con las iniciales J. C. P.; mientras que el exalcalde y otro escolta se encuentran en el hospital, pero se reportan estables.

“(...) dos personas ingresaron a un centro hospitalario para recibir atención médica: el expresidente municipal de la demarcación, identificado con las iniciales J. A. M. L., y un segundo escolta. Ambos resultaron con lesiones, pero se reportan estables”, se pudo leer en el comunicado.

Activan operativo de seguridad en Oaxaca tras ataque armado

Posteriormente, la Fiscalía de Oaxaca activó los protocolos, mientras que personal pericial y de investigación recaba toda la información en el lugar de los hechos para tratar de identificar a los atacantes.

Asimismo, como se mencionó, se activó un operativo donde participan elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), la Policía Estatal y la Guardia Nacional.

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