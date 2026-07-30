Hoy No Circula 30 julio: ¿Qué autos no circulan este jueves en CDMX y Edomex?

Rumbo al cierre de la última semana de julio, evita terminar el mes con una multa y revisa el Hoy No Circula para este jueves 30 de julio, el cual aplica para la Ciudad de México y los municipios conurbados del Estado de México.

El objetivo del Hoy No Circula es reducir las emisiones contaminantes en la Zona del Valle de México. Por ello, aquí te decimos qué autos no circulan este jueves 30 de julio.

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Hoy No Circula jueves: ¿Qué autos descansan este 30 de julio?

De acuerdo con el calendario del programa, estos son los vehículos que no circulan este jueves 30 de julio:

Engomado verde

Terminación placa 1 y 2

Holograma 1 y 2

Es importante señalar que la restricción del Hoy No Circula aplica de las 5:00 am a las 10:00 pm en las 16 alcaldías de la capital del país y los municipios del Estado de México.

Hoy No Circula 30 de julio: autos exentos del programa

También es importante señalar que el programa cuenta con vehículos exentos de la aplicación del Hoy No Circula. Estos son los carros que sí circulan el jueves 30 de julio:

Holograma 0 y 00

Autos eléctricos e híbridos

Vehículos de emergencia, seguridad pública y servicios urbanos

Transporte escolar y de personas con discapacidad

Sanciones por incumplir el Hoy No Circula

Si no tienes permitido circular e incumples con el programa, la sanción por no respetar el Hoy No Circula equivale a 20-30 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

El valor vigente de la UMA en 2026 equivale a un monto aproximado de 2 mil 346 a 3 mil 519 pesos, además de los pagos por las medidas impuestas por las autoridades de tránsito de la CDMX.

Por ello, es importante cumplir con el Hoy No Circula de este jueves 30 de julio para evitar multas.

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