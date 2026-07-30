UE expresa preocupación por elevados niveles de impunidad en los asesinatos de periodistas en México

El asesinato del periodista Alejandro Leyva Aguilar trascendió las fronteras y provocó una condena internacional por parte de la Unión Europea (UE), Noruega y Suiza, cuyos representantes en México expresaron preocupación por las condiciones de riesgo que enfrentan comunicadores y personas defensoras de derechos humanos.

Pidieron a las autoridades mexicanas realizar una investigación exhaustiva para esclarecer el crimen y llevar ante la justicia a los responsables.

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¿Qué menciona el posicionamiento de la UE sobre Alejandro Leyva?

A través de una declaración conjunta emitida este 30 de julio, las representaciones diplomáticas manifestaron su rechazo al crimen ocurrido el pasado 22 de julio en el municipio de San Pablo Etla.

Expresaron sus condolencias y solidaridad con la familia, amigos y colegas del comunicador, reconocido por su cobertura de temas políticos; asimismo, señalaron que las circunstancias del asesinato y las amenazas que previamente había recibido el periodista constituyen indicios de una posible relación directa entre su actividad periodística y el crimen.

Asimismo animaron a México a “seguir avanzando” en la protección de los informadores y activistas a través de herramientas existentes como el Mecanismo de Protección y a “mantener el fructífero diálogo con la sociedad civil a través del grupo de trabajo creado para su mejora”.

“Saludamos que el caso haya sido atraído por la Fiscalía General de la República y valoramos el compromiso expresado por el Gobierno federal para esclarecer los hechos”, señalaron.

Alejandro Leyva Aguilar era autor de la columna “El Zumbido del Moscardón”, en la que abordaba temas como corrupción, delincuencia organizada y colusión de autoridades con criminales. Con su asesinato, ascendió a siete el número de homicidios de periodistas en México en lo que va de 2026.

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