Asesinan a balazos al periodista Alejandro Leyva en Oaxaca

El periodista Alejandro Leyva Aguilar fue asesinado a balazos en el Fraccionamiento La Esmeralda del municipio de San Pablo Etla, Oaxaca, este miércoles 22 de julio.

El ataque ocurrió mientras desayunada, alrededor de las 11:30 horas, cuando un sujeto armado se acercó y le disparó en repetidas ocasiones, de acuerdo a testimonios. Además, una mujer resultó herida y fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), peritos y policías se trasladaron a la zona para cercarla y comenzar con las investigaciones.

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🔴 Asesinan al periodista, Alejandro Leyva Aguilar, en el municipio de San Pablo Etla, Oaxaca, reportan medios locales pic.twitter.com/wXwOo5QFXJ — adn Noticias (@adnnoticiasmx) July 22, 2026

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Periodista Alejandro Leyva denunció amenazas

Meses atrás, el comunicador y autor de la columna El Zumbido del Moscardón denunció que era víctima de presuntos actos de hostigamiento y acoso; no obstante, no se supo más sobre cómo avanzaba el caso.

El periodista se había consolidado como uno de los principales críticos del gobierno.

Salomón Jara condenó el ataque al periodista en Oaxaca

Horas después del atentado, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, reconoció que Leyva Aguilar era un periodista crítico a su gobierno; sin embargo, señaló que respeta la libertad de expresión por lo que aseguró que habrá justicia.

“(...) hemos solicitado que la Fiscalía General del Estado establezca coordinación y colaboración con la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada en delitos contra la libertad de expresión, para fortalecer la investigación y garantizar que se agoten todas las líneas que permitan esclarecer plenamente este crimen”, publicó en su conta de X.

Tras las palabras, el Gabinete de Seguridad de México puntualizó que brindará apoyo necesario para esclarecer el hecho, por lo que trabajarán en conjunto con el gobierno local: “Este crimen no quedará impune”.

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