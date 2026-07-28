Ataque armado contra autobús deja un pasajero muerto en Oaxaca

La mañana de este martes 28 de julio se produjo un ataque armado contra un autobús de pasajeros, el cual dejó como resultado un muerto y una persona lesionada.

El incidente ocurrió en la carretera Transístmica en el tramo Juchitán-La Ventosa, Oaxaca donde personas armadas dispararon contra la unidad, en la cual se encontraban pasajeros a bordo.

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Un muerto y un lesionado es el saldo que dejó un ataque armado en un autobús de pasajeros que transitaba por la carretera Juchitán-La Ventosa, Oaxaca pic.twitter.com/PxQaQU2QaI — adn Noticias (@adnnoticiasmx) July 28, 2026

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Autoridades de Oaxaca realizan las investigaciones pertinentes

La Fiscalía de Oaxaca y los cuerpos policiales de la demarcación, ya comenzaron con las investigaciones para determinar la mecánica del ataque y tratar de identificar a las personas responsables del ataque armado.

Las autoridades encargadas de estas investigaciones tendrán como tarea analizar y determinar si este ataque fue parte de un asalto al autobús o se trató de un ataque directo contra la línea camionera.

Después de que se dio aviso del hecho ocurrido en Oaxaca, elementos de las corporaciones de seguridad arribaron al lugar para acordonar la zona y dar inicio con las primeras diligencias.

Un muerto y un herido el saldo del ataque en Oaxaca

Reportes de las autoridades locales mencionan que el conductor fue quien recibió la herida de bala y fue trasladado a un hospital, donde recibió atención médica debido a las heridas.

De momento, las autoridades de Oaxaca no han dado a conocer la identidad de la persona fallecida ni tampoco se conoce el estado de salud del conductor del autobús.

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