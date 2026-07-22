Este miércoles 22 de julio asesinaron a balazos al periodista Alejandro Leyva Aguilar en La Esmeralda del municipio San Pablo Etla, Oaxaca. Ante este suceso, la Alianza de Medios Mx alzó la voz para condenar el crimen.

La organización civil calificó el homicidio como “un ataque directo a la libertad de expresión”. Por ello, la Alianza de Medios Mx exige una investigación exhaustiva para esclarecer el crimen del periodista.

🚨#AlertaADN



🔴 Asesinan al periodista, Alejandro Leyva Aguilar, en el municipio de San Pablo Etla, Oaxaca, reportan medios locales pic.twitter.com/wXwOo5QFXJ — adn Noticias (@adnnoticiasmx) July 22, 2026

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Postura de la Alianza de Medios por el asesinato de Alejandro Leyva

A través de un comunicado, la Alianza de Medios expresó su indignación por la muerte del comunicador y pidieron identificar a los responsables materiales e intelectuales, así como investigar cualquier vínculo posible con el trabajo que desempeñaba.

“Exigimos a las autoridades estatales y federales una investigación exhaustiva, independiente y transparente que permita esclarecer plenamente este crimen, identificar a sus autores materiales e intelectuales y llevarlos ante la justicia”, comienza el comunicado de la organización.

Además, resaltaron la labor desempeñada por Alejandro Leyva y su amplia trayectoria en el periodismo. Y es que tocaba temas políticos y de interés público con una postura crítica frente al poder.

“Es imperativo que este crimen no quede impune y que las autoridades garanticen condiciones efectivas de seguridad para que periodistas y comunicadores puedan ejercer su labor sin amenazas, intimidaciones ni violencia”, sentencia el comunicado de la Alianza de Medios Mx.

Alianza de MediosMx condena el asesinato del periodista Alejandro Leyva Aguilar en Oaxaca. Pedimos que se esclarezca el crimen, se identifique a los responsables materiales e intelectuales y se investigue cualquier posible vínculo con su labor periodística #LibertadDePrensa pic.twitter.com/9riczDS8vT — Alianza de Medios Mx (@AlianzaMediosMx) July 22, 2026

¿Cómo fue el asesinato de Alejandro Leyva en Oaxaca?

Mientras se encontraba en un puesto de comida en Oaxaca, el periodista Alejandro Leyva fue víctima de un ataque armado, aunque hasta este momento no se ha determinado el móvil de la operación.

De acuerdo con los primeros reportes, dos personas llegaron al establecimiento donde se encontraba el comunicador y abrieron fuego de forma directa contra el periodista. Alejandro Leyva murió en el lugar de los hechos.

Ahora, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca inició una carpeta de investigación por el homicidio. Posteriormente, informó que solicitarán la intervención de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión.

Todo esto ocurrió meses después de que el propio Alejandro Leyva denunció de forma pública haber recibido amenazas. Salomón Jara Cruz, gobernador de Oaxaca, lamentó los hechos y confirmó que la investigación se realizará sin impunidad.

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