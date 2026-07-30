Detienen al “R1”, presunto autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó la detención de Ramón Ángel “N”, alias “R1”, identificado como presunto autor intelectual del homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

De acuerdo con Omar García Harfuch, titular de la dependencia, con la captura del “R1” suman 31 personas detenidas por el homicidio del político michoacano.

Ramón Ángel “N”, alias “R1”, señalado como el autor intelectual del cobarde homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue detenido después de meses de trabajos de inteligencia e investigación, en una operación de @SSPCMexico y Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) July 30, 2026

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El funcionario agregó que la captura se logró tras meses de trabajos de inteligencia e investigación desarrollados por la SSPC y Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, con información proporcionada por el Centro Nacional de Inteligencia.

¿Quién es el “R1″?

Harfuch indicó que el detenido es identificado como líder de “Los Rs”, una célula ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) dedicada a extorsión, homicidios y tráfico de droga.

“‘R1′ es identificado como el principal líder de ‘Los Rs’, una de las células criminales más violentas vinculadas al CJNG, con operaciones en Apatzingán, Uruapan y Morelia, Michoacán, así como en Jalisco. Esta organización está relacionada con extorsión, homicidios y tráfico de droga, afectando directamente a productores, empresarios y familias de la región”.

Carlos Manzo fue asesinado el 1 de noviembre de 2025 mientras inauguraba y participaba en las festividades del Día de Muertos. Hasta el momento hay 31 personas detenidas por su homicidio, entre ellas funcionarios cercanos al entonces edil y siete escoltas que trabajaban para él.

Las operaciones de “Los Rs” han afectado directamente a productores, empresarios y familias de distintas regiones de Michoacán.

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