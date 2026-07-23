Francisco Leyva Aguilar: Retratan el rostro del asesino del periodista

La investigación por el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar muestra un avance, luego de que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) difundiera el retrato hablado de un hombre señalado como presunto responsable del asesinato.

La dependencia dio a conocer imágenes captadas por cámaras de videovigilancia cercanas al lugar del crimen, ocurrido en el municipio de San Pablo Etla.

¿Cómo es el presunto responsable del asesinato de Francisco Leyva?

El retrato hablado fue elaborado como parte de las diligencias realizadas dentro de la carpeta de investigación y se publicó para que la ciudadanía pueda aportar datos sobre su identidad o posible ubicación.

Por tratarse de una investigación en curso, las autoridades se refieren al sujeto como presunto responsable. Su participación en el crimen deberá ser acreditada por las instancias correspondientes.

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🕵️‍♂️ La Fiscalía de Oaxaca (@FISCALIA_GobOax) difundió el retrato hablado del presunto asesino del periodista Francisco Leyva Aguilar y reveló el video del ataque pic.twitter.com/fhDDimPr9f — adn Noticias (@adnnoticiasmx) July 24, 2026

Video muestra cómo ocurrió el ataque contra el periodista

Además del retrato hablado, la Fiscalía compartió una grabación obtenida mediante cámaras de videovigilancia instaladas en la zona.

Las imágenes muestran parte de la ruta y los movimientos realizados durante la agresión, información que podría ser utilizada para reconstruir el ataque y establecer la forma en la que escaparon los responsables.

La FGEO informó desde el inicio de la investigación que desplegó un equipo multidisciplinario para realizar labores periciales, ministeriales y de inteligencia en el lugar donde fue asesinado Francisco Leyva.

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Fiscalía pide ayuda para identificar al presunto responsable

La Fiscalía de Oaxaca solicitó la colaboración de la población para obtener información relacionada con la identidad o el paradero del hombre mostrado en el retrato hablado.

Las personas que reconozcan al sujeto o cuenten con datos útiles para la investigación deberán comunicarse únicamente mediante los canales oficiales de la dependencia.

¿Cómo fue asesinado Francisco Alejandro Leyva Aguilar?

Francisco Alejandro Leyva Aguilar fue asesinado a balazos el miércoles 22 de julio de 2026, mientras se encontraba en un puesto de comida ubicado en el fraccionamiento La Esmeralda, en San Pablo Etla, Oaxaca.

De acuerdo con los primeros reportes, los agresores se aproximaron al establecimiento, dispararon contra el periodista y posteriormente escaparon.

La Fiscalía estatal confirmó el homicidio e inició una investigación para esclarecer los hechos y determinar el móvil.

El crimen fue condenado por autoridades estatales, periodistas y organizaciones defensoras de la libertad de expresión.

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, solicitó la coordinación entre la Fiscalía estatal y la Fiscalía General de la República para investigar el caso.

FGR atrae la investigación del asesinato de Francisco Leyva

La investigación también cuenta con la participación de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE).

La intervención de las autoridades federales permitirá investigar si el homicidio estuvo relacionado con el trabajo periodístico de Francisco Leyva, sin descartar otras posibles líneas.

La FGR atrajo el caso, mientras familiares, compañeros y representantes del gremio periodístico exigieron esclarecer tanto la autoría material como la intelectual del crimen.

¿Quién era Francisco Alejandro Leyva Aguilar?

Francisco Alejandro Leyva Aguilar era un periodista y analista político oaxaqueño de 60 años, con más de tres décadas de experiencia en medios de comunicación.

A lo largo de su trayectoria trabajó en prensa, radio, televisión y plataformas digitales. También fue director de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV).

En los últimos años se hizo conocido por su columna “El Zumbido del Moscardón”, espacio en el que abordaba asuntos de política, seguridad, corrupción y administración pública en Oaxaca.

Asimismo, dirigía el portal El Muro MX y mantenía una postura crítica frente al gobierno estatal.

Antes de su asesinato había denunciado públicamente presiones y acciones legales que consideraba relacionadas con sus publicaciones periodísticas.

¿Cuántos periodistas han sido asesinados en México durante 2026?

Con el asesinato de Francisco Alejandro Leyva Aguilar, siete periodistas han sido asesinados en México durante 2026, de acuerdo con el recuento de Reporteros Sin Fronteras. La organización considera su caso como el séptimo homicidio de un comunicador registrado en el país durante el año.

Por su parte, ARTICLE 19 ha documentado 179 asesinatos de periodistas en posible relación con su labor informativa desde el año 2000. Veracruz encabeza el registro nacional, con 33 casos documentados durante ese periodo.

Las organizaciones defensoras de la libertad de expresión han pedido que la actividad periodística se mantenga como una de las principales líneas de investigación en el asesinato de Francisco Leyva y que se garantice justicia para su familia.

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